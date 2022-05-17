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Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

17.05.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Birmingham eyaletinde gerçekleşen bir cenaze töreni görenleri şaşkına çevirdi. Sevilen bir kadının cenaze töreni için toplanan kalabalık, DJ olan bir yakının sayesinde partiye dönüşen cenaze töreninde hep birlikte eğlendi. Cenaze töreninden paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İngiltere'de gerçekleşen bir cenaze töreninden paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ölen bir kadının cenaze törenine katılan insanlar içlerinden birinin DJ pistine çıkması üzerine dans etmeye başladı. Viral olan video, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

MEZARLIK DEĞİL DANS PİSTİ

Geçen hafta Birmingham'daki Witton Mezarlığı'nda sevilen bir kadının cenaze töreni gerçekleşti. Cenazeye katılanlardan biri bir DJ'di. Pikaplarıyla törene katılan adam, çalmaya başlayınca yas tutanlar dansa başladılar ve mezarlık adeta bir dans salonuna dönüştü.

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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

cenze

Cenazeye gelenlerin, mezar taşlarının yanında parti yaptığı neşeli görüntüleri sosyal medyada olay oldu ve kullanıcıları ikiye böldü. Bazıları durumu "şimdiye kadarki en eğlenceli cenaze" olarak değerlendirirken, bazıları da yabancıların mezarları üzerinde dans etmeyi doğru bulmadı.

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'SAYGISIZLIK'

Video, 24 saatten kısa sürede 55.000 kez izlendi. Kimileri bunu sevilen birine veda etmenin güzel ve eğlence dolu bir yolu olarak görürken kimileri de bunu mezarlıkta yatan diğer ölülere yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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