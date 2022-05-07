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Herkesi korkuttu! Kendi cenazesinde bir anda dirilen kadın tabuta vurarak çevredekileri uyardı

07.05.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru’da hayatını kaybettiği düşünülerek cenaze töreni düzenlenen 36 yaşındaki Rosa Isabel Cespedes Callaca isimli kadın bir anda dirildi. Tabutun içindeyken tahtalara vurarak sesler çıkartan kadın çevresindekilere büyük korku yaşattı. Ölmediği anlaşılan kadın için düzenlenen cenaze töreni iptal edildi.

Peru'da yaşayan 36 yaşındaki Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde Chiclayo-Ferrenafe otoyolunda seyir halindeki aracıyla kaza yaptı. Olay yerine gelen yetkililer kendisiyle birlikte araçta bulunan kayınbiraderi hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı zamanda araçta bulunan Callaca’nin 5,11 ve 17 yaşlarındaki üç yeğeni durumları kritik olduğu için hastaneye kaldırıldı.

TÖRENİ YARIDA KESTİLER

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Callaca’nın vefat haberinin verilmesinden sonra aile yaşlı kadın için bir cenaze töreni düzenledi. Ancak tören sırasında oldukça ilginç bir an yaşandı. Callaca içinde bulunduğu tabuttan kurtulmak için tahtalara vurmaya başladı. Tabuttan gelen sesleri fark eden kalabalık ise şoke oldu ve töreni yarıda kesti. Ölen kadının tabutunu açan aile Callaca'nın yaşamsal faaliyetler gösterdiğini fark etti.

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Anahtar Kelimeler:
Peru
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