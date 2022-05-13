Sosyal medyada viral oldu! Sevgilisinin babasının cenaze töreninde evlenme teklifi etti

Sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşılan bir görüntü tüm dünya kullanıcılar arasında popüler oldu. M. Ojela isimli bir adam, kız arkadaşının babasının cenazesinde ona evlenme teklifi ederek herkesi şaşırtmayı başardı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Babasının vefatının şokuyla gözyaşlarına boğulan kadın sevgilisinin bir anda mikrofonu alarak önünde diz çökmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin cep telefonuyla kayıt ettiği görüntülerde M. Ojela, sevgilisinin önünde diz çökerken kimsenin beklemediği bir şekilde evlenme teklifi etti. Gözyaşlarını silmeye çalışan kadın sevgilisinin teklifiyle bir anda cenazeyi unuttu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede 286 bin izlenmeye ulaşan görüntü kullanıcıları şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterirken cenaze töreninde yapılan hareketi saygısızlık olarak nitelendirdi. Birçok kullanıcı kadının derin bir acı içinde olduğunu ve sağlıklı düşünemediğini iddia etti.



