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Sosyal medyada viral oldu! Sevgilisinin babasının cenaze töreninde evlenme teklifi etti

13.05.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TiktTok’ta M. Ojela kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir adam, sevgilisinin babasının cenaze töreninde yaptığı hareketle kısa sürede viral oldu. Sevgilisine cenaze töreni sırasında evlenme teklifi ettiği anları sosyal medyadan “Ben ona iyi geldim” notuyla paylaşan adam eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşılan bir görüntü tüm dünya kullanıcılar arasında popüler oldu. M. Ojela isimli bir adam, kız arkadaşının babasının cenazesinde ona evlenme teklifi ederek herkesi şaşırtmayı başardı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

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Babasının vefatının şokuyla gözyaşlarına boğulan kadın sevgilisinin bir anda mikrofonu alarak önünde diz çökmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin cep telefonuyla kayıt ettiği görüntülerde M. Ojela, sevgilisinin önünde diz çökerken kimsenin beklemediği bir şekilde evlenme teklifi etti. Gözyaşlarını silmeye çalışan kadın sevgilisinin teklifiyle bir anda cenazeyi unuttu.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medyada kısa sürede 286 bin izlenmeye ulaşan görüntü kullanıcıları şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterirken cenaze töreninde yapılan hareketi saygısızlık olarak nitelendirdi. Birçok kullanıcı kadının derin bir acı içinde olduğunu ve sağlıklı düşünemediğini iddia etti.

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tiktok
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