Mynet Trend

Akıllı ev cihazlarını yönetmek için bu uygulama yeterli

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 08:21 | Son Güncelleme

TP-Link’in farklı özelliklere sahip akıllı ampulleri de evde yaşamı kolaylaştırıp daha keyifli hale getirirken enerji tasarrufu da sağlayan ürünler. Farklı durum ve ortamlar için ışık ayarı yapmayı; evden uzaktayken bile ışıkları açıp kapatmayı sağlayan akıllı ampuller Kasa uygulaması ile her yerden kolayca yönetilebiliyor.

Akıllı ev cihazlarını yönetmek için bu uygulama yeterli

Ev ve evdekilerin güvenliği için ise TP-Link’in uzaktan yönetilebilen WiFi kameraları akıllı ev çözümleri arasında yer alıyor. Hem gece hem gündüz çekim yapabilen, hareket ve sese duyarlı, aşağı-yukarı ve sağa-sola dönebilen, bir hareket ve ses algıladığında otomatik e-posta bildirimi gönderebilen, bulut destekli WiFi kameralar ile ev ve evdekilerin güvenliği sağlanıyor.

 TP-Link’in akıllı ev çözümlerini akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan yönetmek amacıyla geliştirdiği Kasa uygulaması, son derece kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. TP-Link akıllı ev ürünlerini Kasa üzerinden yönetmek; tüm cihazları uygulamada görüp her ayarı yapmak mümkün. Amazon Alexa, Google Asistan ile de uyumlu olan Kasa, akıllı ev ürünlerini ses ile de yönetme olanağı sunuyor.   

Android ve iOS destekli olan Kasa uygulaması ile akıllı ev ürünlerinin takibini yapmak son derece kolay. Evde birden fazla akıllı cihaz varsa Kasa ile bu cihazların tümü görülebiliyor; istenen cihaz açılıp kapatılabiliyor; günlük ya da haftalık program yapılabiliyor; cihazların elektrik tüketimi görülebiliyor. Üstelik bunların hepsi birkaç dokunuşla yapılabiliyor.

Akıllı evin olmazsa olmazı ise tabii ki internet. Tüm akıllı cihazların kullanımı ve yönetimi için güçlü, kesintisiz bir internet ağı gerekiyor. TP-Link, uzmanlık alanı olan bu konuda da akıllı eve özel ağ çözümleri geliştiriyor. Evin her yerinde WiFi için geliştirilen Mesh teknolojili Deco sistemleri, aynı zamanda akıllı ev çözümleri arasında da yer alıyor.

Samsung Galaxy S10 Plus inceleme! Piyasanın en iyi ekranı onda!

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
İlk defa bir kara deliğin canlı fotoğrafı çekildiİlk defa bir kara deliğin canlı fotoğrafı çekildi
Fortnite Battle Royale'e Takım Arkadaşını Canlandırma İmkanı GeldiFortnite Battle Royale'e Takım Arkadaşını Canlandırma İmkanı Geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TP-Link akıllı ev

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Dünya Türkiye'yi takip ediyor! 40 milyonu aştı

Dünya Türkiye'yi takip ediyor! 40 milyonu aştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mortal Kombat 11 için yeni bir karakter daha duyuruldu

Mortal Kombat 11 için yeni bir karakter daha duyuruldu

iOS 12.3 Public Beta 2 güncellemesini yayınladı

iOS 12.3 Public Beta 2 güncellemesini yayınladı

Honor’un yeni orta segment modelinin özellikleri belli oldu

Honor’un yeni orta segment modelinin özellikleri belli oldu

5G destekli OnePlus 7 Pro ortaya çıktı

5G destekli OnePlus 7 Pro ortaya çıktı

Grip Clip neler sunacak?

Grip Clip neler sunacak?

Katlanabilir Ekranlı Motorola RAZR 2019

Katlanabilir Ekranlı Motorola RAZR 2019

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.