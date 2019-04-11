Akıllı ev cihazlarını yönetmek için bu uygulama yeterli

Ev ve evdekilerin güvenliği için ise TP-Link’in uzaktan yönetilebilen WiFi kameraları akıllı ev çözümleri arasında yer alıyor. Hem gece hem gündüz çekim yapabilen, hareket ve sese duyarlı, aşağı-yukarı ve sağa-sola dönebilen, bir hareket ve ses algıladığında otomatik e-posta bildirimi gönderebilen, bulut destekli WiFi kameralar ile ev ve evdekilerin güvenliği sağlanıyor.
TP-Link’in akıllı ev çözümlerini akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan yönetmek amacıyla geliştirdiği Kasa uygulaması, son derece kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. TP-Link akıllı ev ürünlerini Kasa üzerinden yönetmek; tüm cihazları uygulamada görüp her ayarı yapmak mümkün. Amazon Alexa, Google Asistan ile de uyumlu olan Kasa, akıllı ev ürünlerini ses ile de yönetme olanağı sunuyor.
Android ve iOS destekli olan Kasa uygulaması ile akıllı ev ürünlerinin takibini yapmak son derece kolay. Evde birden fazla akıllı cihaz varsa Kasa ile bu cihazların tümü görülebiliyor; istenen cihaz açılıp kapatılabiliyor; günlük ya da haftalık program yapılabiliyor; cihazların elektrik tüketimi görülebiliyor. Üstelik bunların hepsi birkaç dokunuşla yapılabiliyor.
Akıllı evin olmazsa olmazı ise tabii ki internet. Tüm akıllı cihazların kullanımı ve yönetimi için güçlü, kesintisiz bir internet ağı gerekiyor. TP-Link, uzmanlık alanı olan bu konuda da akıllı eve özel ağ çözümleri geliştiriyor. Evin her yerinde WiFi için geliştirilen Mesh teknolojili Deco sistemleri, aynı zamanda akıllı ev çözümleri arasında da yer alıyor.
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