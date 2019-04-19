Akıllı köpek Kara, her gün aynı saatte kapıyı tıklayıp kendini sevdiriyor

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir eczacı tarafından çekilen video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüde, ismi Kara olduğu öğrenilen bir sokak köpeği, dükkanın kapısını patisiyle tıklatıyor. Eczacı Perihan Güler kapıyı açınca da sakince içeriye giriyor. Kapıyı tıklattığı sırada bir müşteri dışarıdan gelip kapıyı açsa bile o içeriye girmiyor, dükkan sahibinin onu buyur etmesini bekliyor. 5 yaşındaki köpek Kara, 6 yaşındaki arkadaşı Beyaz ile gün boyu sokaklarda dolaşıyor, her gün saat 17.00’de eczanenin kapısını tıklatarak kendini sevdirmeye gidiyor. Akşam saatlerinde ise Pınar Başak Kayalı isimli mahalle sakininin evinde yine arkadaşı Beyaz ile konaklıyor.

HER GÜN AYNI SAATTE GELİR KAPIYI TIKLATIR

Mahalle olarak hayvanları çok sevdiklerini belirten eczacı Perihan Güler, “Onlarla çok güzel iletişim kuruyoruz. Kara eczanemizin kapısına gelir, son derece nazik bir şekilde tıklatır. Biz de kapıyı açarız, içeri girer. Onun sevgi ihtiyacını karşılarız. Diğer esnaf arkadaşlarımızdan bir kısmı Kara ve Beyaz’ı besliyor, bir arkadaşımız akşam olunca barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyemiz de hayvanların bütün bakımlarında bizimle ilgileniyor. Beyaz, biz daha önce nöbet tuttuğumuzda hastaları rahatsız etmeden gelip bize eşlik ediyordu. Kara ise her gün akşam 17.00 gibi gelir kapıyı tıklatır. Biz kapıyı açıp buyur ederiz. Bir yere geçip uzanır. Buraya gelen hastalarımız belki bizden çok Kara’yı tanıdığı için bir korkma durumu olmuyor. Kara bir seneden uzun bir süredir bu davranışı yapıyor. Bu bizim için normal ama aslında dışarıdan baktığınızda enteresan. Bir gün kapıyı tıklatırken videosunu sosyal medyada paylaştım. İyi ki de paylaşmışım. Bunu gören insanlar, umarım hayvanların da sevgi ve iletişim kurma kabiliyetlerinin olduğunu görür ve ona göre davranırlar. Onlar da biz insanlar kadar duyguları olan canlılar” diye konuştu.