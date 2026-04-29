Akıllı makineler faaliyette: Çöpünü buraya atan para kazanacak!

Ribeirão Preto’da hayata geçirilen yeni sistem, çevre bilincini artırmak için teknolojiyi doğrudan günlük yaşama entegre ediyor. Şehirde kurulan “EcoBox” adlı akıllı makineler, geri dönüştürülebilir atıkları kabul ederek kullanıcıların her bir ürün karşılığında ödeme kazanmasını sağlıyor.

Sisteme göre, makineye atılan her geçerli ürün için 0,10 Brezilya reali (R$) kullanıcı hesabına ekleniyor. Biriken tutar 5 R$’ye ulaştığında ise ödeme, Brezilya’nın anlık para transfer sistemi PIX üzerinden çekilebiliyor. Bu da yaklaşık 50 adet geri dönüştürülebilir ürün atan bir kişinin ödeme alabileceği anlamına geliyor.

Makineler; teneke kutular, PET şişeler ve tek kullanımlık bardaklar gibi yaygın atıkları kabul ediyor. Tanıma sistemi sayesinde her ürün otomatik olarak algılanıyor ve kullanıcı bakiyesine anında yansıtılıyor. Ayrıca kullanıcılar isterlerse kazandıkları tutarı Ribeirão Preto Sosyal Dayanışma Fonu’na bağışlayabiliyor.

Proje kapsamında ilk etapta üç makine, yoğun yaya trafiğinin olduğu noktalara yerleştirildi. Bunlar arasında Curupira Parkı, Dr. Fábio Barreto Ormanı ve Hayvanat Bahçesi ve Dra. Evangelina Passig Terminali bulunuyor.

Yetkililer, sistemin hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Belediye Başkanı Ricardo Silva, uygulamanın vatandaş katılımını teşvik ederek daha temiz ve sürdürülebilir bir şehir oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Toplanan atıklar ise şehirde faaliyet gösteren geri dönüşüm kooperatiflerine gönderilerek yeniden üretim sürecine kazandırılıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında mobil ünitelerle sistemin daha geniş alanlara yayılması planlanıyor.