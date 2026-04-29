Akıllı makineler faaliyette: Çöpünü buraya atan para kazanacak!

Brezilya’da bir şehir, geri dönüştürülebilir atıkları para kazandıran akıllı makinelerle topluyor. Kullanıcılar, attıkları her ürün için ödeme alabiliyor.

Ribeirão Preto’da hayata geçirilen yeni sistem, çevre bilincini artırmak için teknolojiyi doğrudan günlük yaşama entegre ediyor. Şehirde kurulan “EcoBox” adlı akıllı makineler, geri dönüştürülebilir atıkları kabul ederek kullanıcıların her bir ürün karşılığında ödeme kazanmasını sağlıyor.

Sisteme göre, makineye atılan her geçerli ürün için 0,10 Brezilya reali (R$) kullanıcı hesabına ekleniyor. Biriken tutar 5 R$’ye ulaştığında ise ödeme, Brezilya’nın anlık para transfer sistemi PIX üzerinden çekilebiliyor. Bu da yaklaşık 50 adet geri dönüştürülebilir ürün atan bir kişinin ödeme alabileceği anlamına geliyor.

Makineler; teneke kutular, PET şişeler ve tek kullanımlık bardaklar gibi yaygın atıkları kabul ediyor. Tanıma sistemi sayesinde her ürün otomatik olarak algılanıyor ve kullanıcı bakiyesine anında yansıtılıyor. Ayrıca kullanıcılar isterlerse kazandıkları tutarı Ribeirão Preto Sosyal Dayanışma Fonu’na bağışlayabiliyor.

Proje kapsamında ilk etapta üç makine, yoğun yaya trafiğinin olduğu noktalara yerleştirildi. Bunlar arasında Curupira Parkı, Dr. Fábio Barreto Ormanı ve Hayvanat Bahçesi ve Dra. Evangelina Passig Terminali bulunuyor.

Yetkililer, sistemin hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Belediye Başkanı Ricardo Silva, uygulamanın vatandaş katılımını teşvik ederek daha temiz ve sürdürülebilir bir şehir oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Toplanan atıklar ise şehirde faaliyet gösteren geri dönüşüm kooperatiflerine gönderilerek yeniden üretim sürecine kazandırılıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında mobil ünitelerle sistemin daha geniş alanlara yayılması planlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski futbolcudan acı haber! Eşi evde ölü bulduEski futbolcudan acı haber! Eşi evde ölü buldu
“Dişi Hannibal Lecter” yaptıklarıyla yine gündeme geldi!“Dişi Hannibal Lecter” yaptıklarıyla yine gündeme geldi!

En Çok Okunan Trend Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

