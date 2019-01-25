Akıllı telefon pazarında lider kim?

Akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabet mevcut. Genel olarak üreticiler üç bölgeye çok önem veriyorlar. Amerika, Çin ve Hindistan. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu bölgelere önem verilmesinin temel sebebi nüfus yoğunluğu.
Zaten Çin ve Hindistan dünyanın en fazla nüfusunu barındıran ülkeler olarak ön plana çıkıyor. Son olarak 2017’de güncellenen verilere göre Çin nüfusu 1.38 milyar, Hindistan’ın nüfusu ise 1.33 milyar olarak açıklanmıştı. ABD’nin nüfusu ise yaklaşık olarak 350 milyon.
Genel olarak bakıldığında sadece bu üç ülkenin nüfusu tüm dünya nüfusunun 3’te 1’ini oluşturuyor diyebiliriz. Doğal olarak akıllı telefon üreticileri de bu üç pazar için kıyasıya rekabet içerisine giriyorlar.
Avrupa nüfusunun 750 milyon civarı olduğu düşünülürse, tüm bir kıtaya hükmetmektense Hindistan ya da Çin pazarına hükmetmek daha karlı görünüyor.
Elbette burada önemli bir noktayı atlamamak gerekiyor. O da alım gücü. Malum, Avrupa ülkelerindeki vatandaşların alım gücü ile Çin ya da Hindistan’daki vatandaşların alım gücü bir değil. Bunun farkında olan üreticiler de nabza göre şerbet veriyorlar.
Örneğin ABD’de Apple ürünleri yok satabilir. Hatta sektörün zirvesinde Apple bulunabilir. Fakat Hindistan’a baktığımızda Apple’ın burada yokları oynadığını görüyoruz. Peki zirvede kim yer alıyor? Elbette uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Xiaomi.
Peki ülkemizde durum nasıl? Malum, ülkemizdeki ekonomik şartlar pek de parlak sayılmaz. Asgari ücretin 2020TL olduğu ülkemizde, son çıkan bir iPhone modelini almak için en az 4 ay çalışmanız gerekiyor.
Şu anda Apple’ın yeni çıkan en ucuz iPhone modeli 64GB’lık iPhone XR. Apple Store’da 7399TL’den satılan bu telefon için asgari ücretli bir çalışanın yemeden içmeden 4 ay maaşını biriktirmesi gerekiyor.
Elbette Avrupa ve Amerika’da durum biraz daha farklı. Genel olarak pek çok Avrupa ülkesinde yeni çıkan iPhone modellerini almak için asgari ücretli çalışanın tek bir maaşı yetiyor.
Hal böyle olunca ülkemizde genel olarak ilgi üst segment modellerden orta segment modellere kayıyor.
Şunu baştan belirtmek gerekiyor. Ülkemizde hangi telefonun ne kadar sattığını açıklayan bir kurum yok. Çok nadir olarak firmalar bazı rakamları paylaşıyor. Fakat bu rakamlar da tam olarak gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü ülkemizde “ithalatçı garantili” diye bir kavram mevcut. Dilerseniz bu konu ile ilgili detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Peki ülkemizde en çok satan telefonlar hangileri? Son dönemde özellikle gençler arasında Huawei ve Xiaomi’nin hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Peki Xiaomi gibi bir firma hiç reklam yapmadan nasıl bu kadar telefon satabildi?
Aslında sorunun cevabı basit. Xiaomi agresif fiyat politikası sayesinde sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada popüler hale geldi.
Bugün Snapdragon 6XX yonga setinde sahip, 4GB RAM’li çift ana kameralı bir telefon için en az 2500TL ödemeniz gerekebilir. Fakat söz konusu Xiaomi ise ödeyeceğiniz rakam bir anda 1500 – 2000TL seviyesine iniyor.
Hal böyle olunca kullanıcıların genel tercihi de Xiaomi’den yana olmaya başladı. Xiaomi, Huawei gibi uygun fiyatlı markalar yükselişe geçerken, Apple ve Samsung gibi katı fiyat politikasına sahip markalar da gerilemeye başladı. Muhtemelen bu trend bir süre daha böyle devam edecektir.
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