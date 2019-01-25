Akıllı telefon pazarında lider kim?

Akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabet mevcut. Genel olarak üreticiler üç bölgeye çok önem veriyorlar. Amerika, Çin ve Hindistan. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu bölgelere önem verilmesinin temel sebebi nüfus yoğunluğu.

Zaten Çin ve Hindistan dünyanın en fazla nüfusunu barındıran ülkeler olarak ön plana çıkıyor. Son olarak 2017’de güncellenen verilere göre Çin nüfusu 1.38 milyar, Hindistan’ın nüfusu ise 1.33 milyar olarak açıklanmıştı. ABD’nin nüfusu ise yaklaşık olarak 350 milyon.

Genel olarak bakıldığında sadece bu üç ülkenin nüfusu tüm dünya nüfusunun 3’te 1’ini oluşturuyor diyebiliriz. Doğal olarak akıllı telefon üreticileri de bu üç pazar için kıyasıya rekabet içerisine giriyorlar.

Avrupa nüfusunun 750 milyon civarı olduğu düşünülürse, tüm bir kıtaya hükmetmektense Hindistan ya da Çin pazarına hükmetmek daha karlı görünüyor.

Nabza göre şerbet

Elbette burada önemli bir noktayı atlamamak gerekiyor. O da alım gücü. Malum, Avrupa ülkelerindeki vatandaşların alım gücü ile Çin ya da Hindistan’daki vatandaşların alım gücü bir değil. Bunun farkında olan üreticiler de nabza göre şerbet veriyorlar.