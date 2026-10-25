Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP'de bir güvenlik açığı daha

PHP, kritik PHP2Shell açıkları için acil güvenlik yamaları yayımlamasından yalnızca iki gün sonra, saldırganların web sunucularında uzaktan kod çalıştırmasına (RCE) olanak tanıyabilecek yeni bir güvenlik sorununa karşı uyardı.

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP'de bir güvenlik açığı daha
Enes Çırtlık

PHP, yeni güvenlik sorununu olasılığı düşük bir risk olarak değerlendiriyor. Bu nedenle proje, acil bir yama yayımlamak yerine, bir sonraki rutin sürümde düzeltme sunulana kadar session upload progress özelliğinin devre dışı bırakılmasını öneriyor.

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP de bir güvenlik açığı daha 1

YENİ GÜVENLİK AÇIĞI ÖNCEKİ PHP2SHELL YAMALARIYLA GİDERİLMEDİ

23 Ekim'de yayımlanan kısa bir bilgilendirme duyurusuyla açıklanan yeni sorun, PHP'nin 21 Ekim'de iki kritik PHP2Shell açığını gidermek için yayımladığı acil güncellemelerin ardından geldi.

CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 olarak takip edilen önceki açıklar, kullanıcı hesabı bulunmayan saldırganların sunucuda kod çalıştırmasına olanak tanıyordu.

Bu iki açık PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 ve 8.2.35 sürümlerinde giderildi. Ancak CVE-2026-115560, önceki açıklardan ayrı bir güvenlik sorunu ve söz konusu güncellemelerle giderilmiş değil.

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP de bir güvenlik açığı daha 2

CVE-2026-115560 HANGİ WEB UYGULAMALARINI ETKİLİYOR?

PHP'ye göre yeni güvenlik sorunu, yalnızca belirli yapılandırma koşullarının bir araya geldiği web uygulamalarında ortaya çıkabiliyor.

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP de bir güvenlik açığı daha 3

Riskin oluşması için uygulamanın yapılandırmasında session.serialize_handler seçeneğinin başlangıçta php_binary veya php_serialize olarak ayarlanmış olması gerekiyor.

Ardından uygulamanın çalışması sırasında bu seçeneğin ini_set() fonksiyonuyla php olarak değiştirilmesi ve değişikliğin session_start() çağrısından önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bunlara ek olarak, session upload progress özelliğinin de etkin durumda olması şart.

Çalışma sırasında oturum serileştirme işleyicisini değiştirmeyen uygulamalar, session upload progress özelliğini açık tutabiliyor ve bu saldırı yolundan etkilenmiyor.

PHP, söz konusu yapılandırmanın uygulamalarda görülme olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP de bir güvenlik açığı daha 4

PHP'DEN GÜVENLİK ÖNLEMİ: TEK SATIRLIK YAPILANDIRMA DEĞİŞİKLİĞİ

PHP, yeni güvenlik açığına yönelik düzeltme bir sonraki rutin hata düzeltme sürümünde yayımlanana kadar aşağıdaki ayarın kullanılmasını öneriyor:

session.upload_progress.enabled=0

Bu ayar, varsayılan olarak etkin olan ve uygulamaların dosya yükleme işlemlerinin ilerlemesini takip etmesini sağlayan session upload progress özelliğini kapatıyor.

Aynı önlem, PHP'nin 21 Ekim'de CVE-2026-109619 için yayımladığı güvenlik duyurusunda da yer alıyordu.

Dolayısıyla önceki duyurunun ardından bu ayarı uygulayan ve yerinde bırakan kullanıcıların yeni güvenlik sorunu için ek bir işlem yapması gerekmiyor.

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP de bir güvenlik açığı daha 5

PHP, alışılmadık yapılandırma koşulları nedeniyle yeni açığa yönelik düzeltmeyi acil güncelleme yerine normal sürüm takvimine dahil edecek. CVE-2026-115560 için kapsamlı güvenlik duyurusu da bir sonraki sürümle birlikte yayımlanacak.

Proje henüz hangi PHP sürümlerinin etkilendiğini, düzeltmenin hangi sürümlerde sunulacağını veya açığın güvenlik şiddeti puanını açıklamadı. Ayrıca yeni sorunun CVE-2026-109619 ile aynı temel nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı da belirtilmedi.

CVE-2026-115560'ın istismar edildiğine ilişkin herhangi bir bildirim bulunmuyor.

ÖNCEKİ PHP2SHELL AÇIKLARINA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMLERİ MİLYONLARA ULAŞTI

21 Ekim'de yamalanan iki kritik PHP2Shell açığını hedef alan istismar girişimlerinde ise ciddi artış yaşandı.

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP de bir güvenlik açığı daha 6

Amazon, kendi tuzak sistemlerinin (honeypot) CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 açıklarına yönelik bir istismar girişimini 17 Ekim'de kaydettiğini açıkladı. Bu tarih, açıkların kamuoyuna duyurulmasından dört gün öncesine denk geliyor.

Cloudflare ise 21 Ekim'deki açıklamayı izleyen 45 dakika içinde on binlerle ifade edilen saldırı girişimlerinin, 22 Ekim'in ilk saatlerinde milyonlara ulaştığını bildirdi.

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP de bir güvenlik açığı daha 7

Sophos ve Arctic Wolf'a göre saldırganlar, söz konusu güvenlik açıklarını kullanarak Mirai botnetinin bir varyantını yüklemeye çalıştı.

Ancak bu girişimler şimdiye kadar başarısız oldu. Previdian, Wordfence ve diğerleri tarama ve yoklama faaliyetleri tespit etse de doğrulanmış bir kod çalıştırma vakası bildirmedi.

Dünyayı alarma geçirmişti! PHP de bir güvenlik açığı daha 8

Araştırmacılar, güvenilir şekilde çalışan bir istismar yönteminin geliştirilmesinin beklenenden daha zor olduğunu belirtiyor.

Bu saldırı faaliyetleri, 21 Ekim'de yamalanan iki PHP2Shell açığını hedef alıyor. Yeni duyurulan ve henüz yaması bulunmayan CVE-2026-115560'ın saldırılarda kullanıldığına ilişkin herhangi bir bildirim bulunmuyor.

Kaynak: The Hacker News

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaylanın ortasında görünmez bir kapıyı koruyorlarYaylanın ortasında görünmez bir kapıyı koruyorlar
230 bin TL'lik iPhone Duo'da dikkat çeken sorun!230 bin TL'lik iPhone Duo'da dikkat çeken sorun!

Anahtar Kelimeler:
Güvenlik açığı siber güvenlik PHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı

Şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.