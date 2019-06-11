Akıllı telefon satın alma rehberi

Günümüzde akıllı telefon kullanımı zirveye ulaşmış durumda. Bugün her evde birey sayısı kadar telefon görmek bizler için pek de şaşırtıcı değil. Çünkü akıllı telefonlar artık insanlar için doğal bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Peki akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Malum, günümüzde akıllı telefon almak istediğinizde önünüzde son derece geniş bir yelpaze açılıyor. Önemli olan bu yelpazeden size en uygun modeli seçebilmek. Kimsenin sözüne güvenmeyin! Genel olarak akıllı telefon satın almayı düşünenlerin ilk adresi teknoloji marketleri oluyor. Günümüzde hemen hemen bütün AVM’lerde bu tarz marketler zaten mevcut. Telefonların yanına yaklaştığınızda hemen satıcı elemanlar gelip, size baktığınız modeli övmeye başlıyorlar. İşte bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü genel olarak bazı mağazalar, elemanlarına akıllı telefon satışları üzerinden prim veriyor. Örneğin şu modeli satarsan ekstradan bu kadar prim alacaksın diyorlar. Dolayısıyla o elemanlar da gelen müşterileri, prim alacağı modeli satın almaları konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Ne yazık ki pek çoğu da bu konuda başarılı olabiliyor. Çünkü genel anlamda ikna edici konuşuyorlar. Bu telefonda 8 çekirdekli işlemci var, açamadığı oyun yok vs. vs. Şunu belirtmek gerekiyor ki günümüzde orta segment yonga setlerinde bile 8 çekirdekli işlemciler yer alıyor. Dolayısıyla bir telefondaki çekirdek sayısının hiç bir önem arz etmediğini bilmeniz gerekiyor. Önce araştırma yapın Akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler hususunda en önemli unsur araştırma yapmak. Öncelikli olarak yonga setleri konusunda bilgili olmanız gerekiyor. Yonga setleri ile ilgili internet üzerinde pek çok makale mevcut. Dolayısıyla bunları okuyarak kısa süre içerisinde hangi yonga setinin size daha uygun olduğunu bulabilirsiniz. Örneğin bazı yonga setleri CPU tarafında ortalama bir güce sahipken, GPU tarafında üst segment performansı sergileyebiliyor. Misal Samsung’un A50 modelinde kullandığı yonga seti böyle bir teknolojiye sahip. Dolayısıyla böyle bir telefonlar rahat rahat oyun oynayabilirsiniz.

Bazı yonga setleri ise GPU bakımından hayli yetersiz yongalarla donatılıyor. Bu tarz modellerin de oyun için hayli elverişsiz olduğunu unutmamak gerekiyor.