Akıllı telefon sektöründe son durum

Fakat Android tarafında işler bu şekilde yürümüyor. Eski telefonu Samsung olan bir kullanıcı, yeni telefonunda Huawei, Oppo, Vivo, LG, Nokia, HTC ve Xiaomi gibi onlarca Android tabanlı üreticiden birisini seçebiliyor. Durum böyle olunca, Android tarafında işler biraz daha zorlaşıyor.

Peki hali hazırda sektöre hükmeden Android tabanlı üreticiler hangileri? Bilindiği üzere Samsung uzun süredir sektörün zirvesinde bulunuyor. Fakat Güney Koreli şirketin pazar payı son dönemde ciddi anlamda düştü.

Samsung’un hemen arkasından gelen Huawei, satışlarını gün ve gün biraz daha arttırıyor. Eğer böyle devam ederse ilerleyen yıllarda Çinli üretici zirvenin yeni sahibi olabilir.

Bu ikiliyi bir diğer Çinli üretici Xiaomi takip ediyor. Son yıllarda muazzam bir ilerleme kaydeden Çinli üretici, 2019’da da beklentilerin odağında bir performans sergiliyor.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, Xiaomi’nin 2019’un ilk çeyreğinde 27.5 milyonun üzerinde akıllı telefon sattığı açıklandı. Bu Çinli üretici için önemli bir başarı diyebiliriz.

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