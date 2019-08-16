Mynet Trend

Akıllı telefonunuzu tansiyon aletine çevirin

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 16.08.2019 08:03 | Son Güncelleme

Akıllı telefonlarda bulunan yüksek hesaplama yeteneği sayesinde ilginç keşifler ortaya çıkıyor.

Akıllı telefonunuzu tansiyon aletine çevirin

Toronto Üniversitesi’nden bazı bilim insanları yalan dedektörü olarak da bilinen bir uygulama geliştirmek istedi. Ancak onlar her ne kadar yalan dedektörü üzerine çalışsalar bile, buldukları uygulama tansiyon ölçen bir sistem oldu. Transdermal Optik Görüntüleme teknolojisi sayesinde yüz derisinin altında bulunan kırmızı renkli hemoglobin analiz edildi.

Tansiyon aletlerinin çok fazla ekipmana ihtiyaç duyması nedeniyle birçok kişi son derece zahmetli buluyor. Yüzünüze tutulan bir uygulama ile birlikte tansiyonunuzu ölçmek muhtemelen son derece pratik olacaktı.

Toronto Üniversitesi’nden bilim insanları Yüzünüzdeki kan yapısını inceliyor ve bunun üzerinden bir tansiyon tahmininde bulunuyor. Üstelik uygulama tarafından yapılan tahmin %95 oranında doğruluk payına sahip oldu.

Google Play Store tarafından kullanıma sunulan bu uygulama şu an için yalnızca kalp atışını ölçüyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Anura isimli bu uygulama tansiyonunuzu da ölçmeye başlayacak. Peki sizce de bu uygulama ile tansiyon ölçümü yapmak doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Huawei Freebuds Lite – Kablosuz kulakiçi kulaklık inceleme

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Gizli tutuluyor! Yeni teknoloji üzerine çalışmaya başladılarGizli tutuluyor! Yeni teknoloji üzerine çalışmaya başladılar
Kamyon kasaları çok tehlikeliKamyon kasaları çok tehlikeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon tansiyon aleti

En Çok Okunan Trend Haberler

Akrep, kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi

Akrep, kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Çok acı olay! Kurtarmak istediği oğluyla birlikte boğuldu

Çok acı olay! Kurtarmak istediği oğluyla birlikte boğuldu

Filipinler’de timsah, çocuğu ailesinin yanından kaptı

Filipinler’de timsah, çocuğu ailesinin yanından kaptı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Microsoft Switch’i kopyalayacak mı?

Microsoft Switch’i kopyalayacak mı?

Call of Duty Modern Warfare koleksiyoncu sürümünde müthiş sürpriz

Oyun hayranlarına müjde! Bu yıla damgasını vurabilir

DARPA yepyeni bir drone teknolojisi üzerine çalışıyor

Gizli tutuluyor! Yeni teknoloji üzerine çalışmaya başladılar

Kamyon kasaları çok tehlikeli

Kamyon kasaları çok tehlikeli

Telefonunuzda hazır bulunan uygulamalar nasıl kontrol altına alınabilir?

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Tehlike altında olabilirsiniz

Ünlü fenomenin hesabından çok ilginç paylaşımlar yapılmaya başlandı

Ünlü fenomeni çılgına döndüren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.