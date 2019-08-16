Akıllı telefonunuzu tansiyon aletine çevirin

Toronto Üniversitesi’nden bazı bilim insanları yalan dedektörü olarak da bilinen bir uygulama geliştirmek istedi. Ancak onlar her ne kadar yalan dedektörü üzerine çalışsalar bile, buldukları uygulama tansiyon ölçen bir sistem oldu. Transdermal Optik Görüntüleme teknolojisi sayesinde yüz derisinin altında bulunan kırmızı renkli hemoglobin analiz edildi.

Tansiyon aletlerinin çok fazla ekipmana ihtiyaç duyması nedeniyle birçok kişi son derece zahmetli buluyor. Yüzünüze tutulan bir uygulama ile birlikte tansiyonunuzu ölçmek muhtemelen son derece pratik olacaktı.

Toronto Üniversitesi’nden bilim insanları Yüzünüzdeki kan yapısını inceliyor ve bunun üzerinden bir tansiyon tahmininde bulunuyor. Üstelik uygulama tarafından yapılan tahmin %95 oranında doğruluk payına sahip oldu.

Google Play Store tarafından kullanıma sunulan bu uygulama şu an için yalnızca kalp atışını ölçüyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Anura isimli bu uygulama tansiyonunuzu da ölçmeye başlayacak. Peki sizce de bu uygulama ile tansiyon ölçümü yapmak doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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