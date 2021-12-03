Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer alan Akın Akınöz, General Studies IC Berkeley Applied Math (Uygulamalı Matematik) alanında da lisans eğitimi aldı. İşte Akın Akınözü hakkında merak edilenler...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

22 Eylül 1990 Ankara doğumlu Akın Akınözü 31 yaşındadır. Üniversite eğitimini aldıktan sonra Akınözü oyunculuğa yöneldi ve kendisini bu alanda geliştirdi. Akınözü 2014'te Azrail sinema filmi ile oyunculuğa giriş yaptı. 2015'te ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon projesinde bulundu. 2019'da yayınlanan Hercai dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Akınözü, Hercai dizisinde canlandırdığı rolü ile birden fazla ödül aldı. Şimdilerde Kaderimin Oyunu adlı dizi ile ekranlarda boy gösteren Akın Akınözü Instagram'da, 'akinakinozu' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 3,1 milyon takipçisi bulunuyor.

AKIN AKINÖZÜ ÖDÜLLERİ

24.Altın Objektif Ödülleri Drama Dizi Erkek Oyuncu Hercai /Kazandı

6.Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Dizi Çifti (Reyyan&Miran)/ Kazandı

Nona TV Dizi Ödülleri Mr.Nova /Kazandı

En İyi Çift (Reyyan&Miran) /Kazandı

46.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu /Adaylık

En İyi Dizi Çifti (Reyyan&Miran) /Adaylık

Premios Telenovelas Espana Ödülleri En Yakışıklı Erkek Oyuncu/ Kazandı

