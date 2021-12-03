Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer alan Akın Akınöz, General Studies IC Berkeley Applied Math (Uygulamalı Matematik) alanında da lisans eğitimi aldı. İşte Akın Akınözü hakkında merak edilenler...
22 Eylül 1990 Ankara doğumlu Akın Akınözü 31 yaşındadır. Üniversite eğitimini aldıktan sonra Akınözü oyunculuğa yöneldi ve kendisini bu alanda geliştirdi. Akınözü 2014'te Azrail sinema filmi ile oyunculuğa giriş yaptı. 2015'te ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon projesinde bulundu. 2019'da yayınlanan Hercai dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Akınözü, Hercai dizisinde canlandırdığı rolü ile birden fazla ödül aldı. Şimdilerde Kaderimin Oyunu adlı dizi ile ekranlarda boy gösteren Akın Akınözü Instagram'da, 'akinakinozu' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 3,1 milyon takipçisi bulunuyor.
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