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Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

03.12.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akın Akınözü'nün kim olduğu merak konusu oldu. Ebru Şahin ile başrolü paylaştığı Hercai dizisi ile büyük çıkış yakalayan Akın Akınözü şimdilerde Öykü Karayel, Sarp Apak ile birlikte Kaderimin Oyunu dizisinde rol alıyor. Oyuncu Akınözü, TED Ankara Koleji Matematik Fen Bölümünü tamamladı. İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer alan Akın Akınöz, General Studies IC Berkeley Applied Math (Uygulamalı Matematik) alanında da lisans eğitimi aldı. İşte Akın Akınözü hakkında merak edilenler...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

22 Eylül 1990 Ankara doğumlu Akın Akınözü 31 yaşındadır. Üniversite eğitimini aldıktan sonra Akınözü oyunculuğa yöneldi ve kendisini bu alanda geliştirdi. Akınözü 2014'te Azrail sinema filmi ile oyunculuğa giriş yaptı. 2015'te ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon projesinde bulundu. 2019'da yayınlanan Hercai dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Akınözü, Hercai dizisinde canlandırdığı rolü ile birden fazla ödül aldı. Şimdilerde Kaderimin Oyunu adlı dizi ile ekranlarda boy gösteren Akın Akınözü Instagram'da, 'akinakinozu' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 3,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

AKIN AKINÖZÜ ÖDÜLLERİ

  • 24.Altın Objektif Ödülleri Drama Dizi Erkek Oyuncu Hercai /Kazandı
  • 6.Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Dizi Çifti (Reyyan&Miran)/ Kazandı
  • Nona TV Dizi Ödülleri Mr.Nova /Kazandı
  • En İyi Çift (Reyyan&Miran) /Kazandı
  • 46.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu /Adaylık
  • En İyi Dizi Çifti (Reyyan&Miran) /Adaylık
  • Premios Telenovelas Espana Ödülleri En Yakışıklı Erkek Oyuncu/ Kazandı
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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi Akın Akınözü
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