Akıncı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Şükrü Özyıldız süper kahraman Akıncı rolüyle ekrana döndü!

Başrollerini Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Tolga Tekin'in paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Akıncı, 1 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyan Akıncı'nın 2. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

AKINCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

