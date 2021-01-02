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Akıncı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Şükrü Özyıldız süper kahraman Akıncı rolüyle ekrana döndü!

02.01.2021 00:58 | Son Güncelleme:
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ATV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Akıncı 1. bölümüyle ekrana geldi. Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan modern bir süper kahramanı canlandırıyor. Akıncı dizisi 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Başrollerini Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Tolga Tekin'in paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Akıncı, 1 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyan Akıncı'nın 2. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

AKINCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.
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AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı Akıncı'da Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler yer alıyor.

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Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya üstleniyor.
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