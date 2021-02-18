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Akıncı dizisine flaş transfer! Hira Koyuncuoğlu, komiser Güneş karakteriyle Akıncı'ya katıldı!

18.02.2021 21:49 | Son Güncelleme:
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Akıncı dizisine flaş transfer! Hira Koyuncuoğlu, komiser Güneş karakteriyle Akıncı'ya katıldı!

atv ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu büyüyor. Genç oyuncu Hira Koyuncuoğlu, komiser Güneş karakteriyle diziye dahil oluyor.

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin'in başrollerini paylaştı, atv'de cuma akşamları ekrana gelen Akıncı'nın kadrosuna güzel oyuncu Hira Koyuncuoğlu da katılıyor. Hira Koyuncuoğlu’nun Akıncı dizisindeki rolü Komiser Yardımcısı Güneş Erden olacak.

Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, 5 yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapmış başarılı polis Güneş, dizide Erkan Bektaş’ın canlandırdığı Kemal Müdür’ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak. Yücel Komiser’in vefatından sonra emniyetteki oyuncu kadrosu da böylece daha da büyümüş olacak.

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Neşeli, güler yüzlü ve problemleri çözme konusunda analitik bir zekaya sahip olan Komiser Yardımcısı Güneş, kısa zamanda Kemal ve ekibiyle pek çok olayın aydınlanmasında önemli bir rol oynayacak.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00’da izleyiciyle buluşuyor.

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