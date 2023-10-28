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Akıncı'nın yıldızı Büşra Develi'nin davet tarzı olay oldu! Bakan bir daha baktı

28.10.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Son olarak Akıncı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Büşra Develi davet tarzıyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan güzel oyuncu beyaz salaş bir pantolon ve beyaz bir gömlek giydi. Gömleğinin düğmelerini tamamen ünlü ismin iddialı tarzına yorum yağdı.

Rol aldığı yapımlar ve güzelliğiyle dikkat çeken güzel oyuncu Büşra Develi bu defe davet tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan ünlü isim beyaz kombiniyle adından söz ettirdi.

Beyaz salaş bir pantolon giyen Develi, üzerine beyaz bir gömlek giymeyi tercih etti. Gömleğinin düğmelerini açık bırakan ünlü ismin iddialı tarzına yorum yağdı.

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Cesur pozlarını Instagram hesabından peş peşe paylaşan güzel oyuncunun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Çok asilsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Büşra Develi, ilköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır.

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Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır.

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Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır.

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Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer almıştır. Akıncı dizisinde başrol olarak yer almıştır.

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