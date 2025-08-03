Akit gazetesi Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy için skandal manşet attı! ‘‘Balon fıs diye söndü’’ dediler taraftarlardan tepki yağıyor...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın genç forveti Semih Kılıçsoy İtalyan temsilcisi Cagliari’ye transfer oldu. Transferi ardından Akit gazetesinin attığı manşet ise tepkileri beraberinde getirdi.

AKİT’İN HABERİ OLAY OLDU

‘‘Beşiktaş’ta bir balon daha böylece fıs diye söndü! Adına klipler çekilen Semih de Beşiktaş’tan gitti…’’ haber başlığıyla yayınladığı yazıda Semih Kılıçsoy hakkında skandal bir habere imza atan Akit, taraftarların tepkisini çekti.

TEPKİ YAĞIYOR!

Akit'in milli futbolcu Semih Kılıçsoy hakkında yaptığı bu skandal haber Beşiktaş taraftarları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, Akit gazetesinin ne kadar kurumsallıktan uzak olduğuna değinirken, Beşiktaş kulübünden özür dilemeleri gerektiğini söylediler.