SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Akit gazetesi Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy için skandal manşet attı! ‘‘Balon fıs diye söndü’’ dediler taraftarlardan tepki yağıyor...

Beşiktaş’ta genç oyuncu Semih Kılıçsoy’un İtalyan ekibi Cagliari’ye kiralanmasının ardından Akit gazetesi skandal bir habere imza attı. Akit, milli futbolcu Semih Kılıçsoy’un transferine ‘‘Balon fıs diye söndü’’ manşeti atınca büyük tepki topladı.

Akit gazetesi Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy için skandal manşet attı! ‘‘Balon fıs diye söndü’’ dediler taraftarlardan tepki yağıyor...
Burak Kavuncu
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın genç forveti Semih Kılıçsoy İtalyan temsilcisi Cagliari’ye transfer oldu. Transferi ardından Akit gazetesinin attığı manşet ise tepkileri beraberinde getirdi.

AKİT’İN HABERİ OLAY OLDU

Akit gazetesi Beşiktaş ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy için skandal manşet attı! ‘‘Balon fıs diye söndü’’ dediler taraftarlardan tepki yağıyor... 1

‘‘Beşiktaş’ta bir balon daha böylece fıs diye söndü! Adına klipler çekilen Semih de Beşiktaş’tan gitti…’’ haber başlığıyla yayınladığı yazıda Semih Kılıçsoy hakkında skandal bir habere imza atan Akit, taraftarların tepkisini çekti.

TEPKİ YAĞIYOR!

Akit gazetesi Beşiktaş ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy için skandal manşet attı! ‘‘Balon fıs diye söndü’’ dediler taraftarlardan tepki yağıyor... 2

Akit gazetesi Beşiktaş ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy için skandal manşet attı! ‘‘Balon fıs diye söndü’’ dediler taraftarlardan tepki yağıyor... 3

Akit gazetesi Beşiktaş ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy için skandal manşet attı! ‘‘Balon fıs diye söndü’’ dediler taraftarlardan tepki yağıyor... 4

Akit'in milli futbolcu Semih Kılıçsoy hakkında yaptığı bu skandal haber Beşiktaş taraftarları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, Akit gazetesinin ne kadar kurumsallıktan uzak olduğuna değinirken, Beşiktaş kulübünden özür dilemeleri gerektiğini söylediler.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Turan Ukrayna ligine galibiyetle başladı!Arda Turan Ukrayna ligine galibiyetle başladı!
Heung-min Son, Tottenham’a veda etti!Heung-min Son, Tottenham’a veda etti!
Anahtar Kelimeler:
transfer Yeni Akit Gazetesi Cagliari Calcio Semih Kılıçsoy beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Sıfır araç aldı, 1 saat sonra şok yaşadı

Sıfır araç aldı, 1 saat sonra şok yaşadı

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Fenerbahçe'den Arial font için flaş karar!

Fenerbahçe'den Arial font için flaş karar!

Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

Jhon Duran transferinin perde arkası için flaş iddia!

Arda Turan Ukrayna ligine galibiyetle başladı!

Arda Turan Ukrayna ligine galibiyetle başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.