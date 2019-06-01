Aklınızı başınızdan alacak 30'dan fazla popüler filmden ilham alınan dövmeler

\u0130\u015fte o d\u00f6vmeler...\n1.Maleficent\n\n2. Siyah Panther\n\n3.\n\n4. Edward Scissorhands\n\n5. Aya seyahat\n\n6.\n\n7.\n\n8. Ruhlar\u0131n ka\u00e7\u0131\u015f\u0131\n\n9.\n\n10.\n\n11. Y\u0131ld\u0131z Sava\u015flar\u0131\n\n12.\n\n13.\n\n14.\n\n15.\n\n16.\n\n17.\n\n18.\n\n19.\n\n20.\n\n21.\n\n22. Y\u00fcz\u00fcklerin Efendisi\n\n23.\n\n24.\n\n25.\n\n26.\n\n27.\n\n28.\n\n29.\n\n30.\n\nKad\u0131na \u015fiddet bitmiyor! \u00d6nce ara\u00e7la \u00e7arpt\u0131 sonra vurduGer\u00e7ek k\u0131skan\u00e7l\u0131k neye benziyor? \u0130\u015fte yan\u0131t\u0131...Bu \u00f6zellikler sadece zeki insanlar da g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor!
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