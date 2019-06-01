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Aklınızı başınızdan alacak 30'dan fazla popüler filmden ilham alınan dövmeler

bucokiyiymiş bucokiyiymiş
EĞLENCE  | 01.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

Dövmeleri seviyorsanız veya sanatına gerçekten hayransanız doğru adrestesiniz. Dövmelerin gittikçe artan popülaritesi sayesinde sanatçılar her zaman şaşırtıcı derecede yaratıcı, yeni ve yenilikçi tasarımlar ortaya koymaktadır.

Aklınızı başınızdan alacak 30'dan fazla popüler filmden ilham alınan dövmeler

İşte o dövmeler...

1.Maleficent

1

2. Siyah Panther

2

3.

3

4. Edward Scissorhands

4

5. Aya seyahat

5

6.

6

7.

7

8. Ruhların kaçışı

8

9.

9

10.

10

11. Yıldız Savaşları

11

12.

12

13.

13

14.

14

15.

15

16.

16

17.

17

18.

18

19.

19

20.

20

21.

21

22. Yüzüklerin Efendisi

22

23.

23

24.

24

25.

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26.

26

27.

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28.

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29.

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30.

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