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  4. Aklınızın ucundan bile geçmez! Sizce bu adam ne yapıyor?

Aklınızın ucundan bile geçmez! Sizce bu adam ne yapıyor?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Reuters, geride bırakmak üzere olduğumuz 2019 yılının en iyi doğa fotoğraflarını derledi. Haber ajansı tarafından derlenen listede birçok doğal güzelliğin yanında, doğa felaketlerinin objektiflere yansıdığı anlar da bulunuyor.

Aklınızın ucundan bile geçmez! Sizce bu adam ne yapıyor?

Reuters, 2019’un en iyi çevre fotoğraflarını derlediği bir liste oluşturdu. Reuters tarafından yapılan bu listede kar yağışı gibi doğa olaylarından, volkan patlamalarına ya da çığ düşmesine kadar birçok doğa olayı yer aldı. Fotoğraflarda ayrıca iklim değişikliğinin de etkileri göz önüne serilmiş oldu. İşte Reuters tarafından seçilen, yılın en iyi 30 doğa fotoğrafı.

Nepal, Katmandu’da kar yağışı

1

Kazakistan, Almaty’daki bir dağda ağaçların üstünü örten kırağı

2

Rusya, Krasnoyarsk’da bir kış sporcusu olan Olesya Ushakova’nın, sıfırın altındaki bir sıcaklıkta, elindeki sıcak suyu havaya attığı an

3

Malta, Valletta’da denize düşen yıldırım

4

Brüksel’de çekilen tam ay tutulması

5

Finlandiya, Lapland’daki Kuzey Işığı

6

Kaliforniya, Lake Elsinore’da gelincikler arasında oturan kadın

7

Filistinli bir adam Gazze Şeridi’nde atını denizde yıkarken

8

Fransa, Deauville’de 38 derece sıcaklıkta sahilde rahatlamaya çalışan kadın

9

Yunanistan Andros Adası’nın denizinin dibindeki plastik atık

10

Brezilya’nın Bahia Eyaletin’deki Cairu şehrinde bulunan mangrov (bataklıkta yetişen bir bitki) ormanındaki Caratingui Nehri’nde yengeç avlayan balıkçı

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Britanya’nın Diggle kenti yakınlarındaki Saddleworth Moor’daki yangın

12

Brezilya, Rio Pardo'aki Amazon Orman’ında çıkan yangın

13

Brezilya, Humaita’daki Amazon Yağmur Ormanları’nda yasadışı şekilde kesilen ağaçların havadan görüntülendiği an

14

Brezilya, Porto Velho’daki keresteciler ve çiftçiler tarafından Amazon Ormanı’nda bulunan inek ölüsü

15

Brezilya, Humaita’daki Mura kabilesi yerlileri, Amazon Ormanı’nda ağaçların kesildiği alanda

16

Brezilya, Rio Pardo'daki Bom Futuro Doğal Ormanı’nda ağaçları kesilen bir alan

17

Bolivya, Guarani Nation Ecological Conservation Bölgesi’ndeki kör bir armadillo

18

Grönland, Tasiilaq’ta deniz papağanı yumurtası arayan fok avcısı Henrik Josvasson’un botuna atladığı an

19

İsviçre’nin Santis-Schwaegalp dağındaki bir restorana düşen çığı kürekle dışarı atmaya çalışan işçiler

20

İsviçre, Gemsstock Dağı yakınlarındaki Gurschengletscher buzulunun bir kısmı muşambalarla kaplanıyor

21

Seul’daki kirlilik gününde, Seul’u saran toz bulutuna bakan kadın

22

Hindistan, Chennai'de bir ağacın altında dinlenen çoban

23

Hindistan, Chennai’deki belediyeye ait bir su tankerinden su dolduran kadın, bir kovanın içerisinde oğlunu taşırken

24

Hindu dini bayramı Chhath Puja sırasında Yamuna nehrinin kirletilmiş suları üstünde güneş tanrısına ibadet eden Hindu kadınlar

25

İspanya, Tafalla’daki sağanak yağış sonrası nehir kenarında bulunan araba

26

Venedik’teki mevsimlik gelgit sırasında mağazasının kapısından bakan kadın

27

İtalya’nın Stromboli adasındaki Stromboli yanardağından fışkıran lavlar

28

Hawaii, Kapoho’daki arsasına hindistancevizi ağacı ekmek için geri dönen 64 yaşındaki Diane Cohen

29

Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında bulunan terk edilmiş şehir Pripyat’taki bir tilkinin fotoğrafını çeken ziyaretçiler

30

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