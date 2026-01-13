Akran zorbalığı bitmiyor! Darp edilen çocuğun fotoğrafını tüm okula yaymışlar

İstanbul’da bir özel okulda yaşandığı öne sürülen akran zorbalığı olayı tepki topladı.

Star Habere göre, Maltepe’de yaşayan bir anne 12 yaşındaki oğlunun uzun süredir sistematik zorbalığa maruz kaldığını iddia ederek okul yönetimini ihmalle suçladı.

"İKİ YILDIR ZORBALIĞA UĞRUYORDU"

Anne Elvan Altun oğlunun yedi yıldır aynı özel okulda eğitim gördüğünü, ancak son iki yıldır arkadaşları tarafından hedef alındığını ileri sürdü. Başlangıçta yaşananları çocuklar arasındaki sıradan anlaşmazlıklar olarak değerlendirdiğini belirten Altun, durumun giderek ağırlaştığını söyledi.

SINIFTA PUSU KURULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Anne Altun’un iddiasına göre olay bir ay önce daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sınıfa giren 7’nci sınıf öğrencisi çocuğun, arkadaşları tarafından pusuya düşürülerek darp edildiği öne sürüldü. Yaşanan saldırı sonrası çocuğun gözünde morluklar ve vücudunda çeşitli yaralar oluştu.

DARP ANININ FOTOĞRAFLARI OKULDA YAYILMIŞ

Olayın en çarpıcı iddialarından biri ise darp anında çekilen fotoğrafların okul içindeki öğrencilere gönderilmesi oldu. Anne, bu durumun oğlunda ciddi psikolojik travmaya yol açtığını ifade etti.

"OKUL YÖNETİMİ SESSİZ KALDI" TEPKİSİ

Anne Altun, yaşananlara rağmen okul yönetiminin yeterli ve etkili bir adım atmadığını savundu. Olay sonrası defalarca okul idaresiyle görüştüğünü belirten Altun, herhangi bir caydırıcı önlem alınmadığını öne sürdü.

OKUL DEĞİŞİKLİĞİ VE ÜCRET İADESİ TALEBİ

Yaşananların ardından oğlunu okuldan alarak başka bir okula naklettirdiğini söyleyen anne, ödediği yıllık eğitim ücretinin iadesini talep etti. Ancak iddiaya göre okul yönetimi bu talebe olumsuz yanıt verdi.

CİMER BAŞVURUSU SONRASI KISMİ İADE

Anne Altun’un CİMER’e yaptığı şikayet sonrası yıllık ücretin bir bölümünün iade edildiği öğrenildi. Şikayetin ardından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

"MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Oğlunun yaşadıkları nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getiren Altun, akran zorbalığına karşı hukuki ve idari mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı. Okul yönetimi ise konunun yargıya taşınması nedeniyle iddialarla ilgili açıklama yapmadı.