EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Akran zorbalığıyla mücadele 25 ilçede başladı: Yeni sistem yaygınlaşacak!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak ve çocukların empati becerilerini geliştirmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul’un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu. Projenin ilerleyen süreçte tüm kademelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Akran zorbalığıyla mücadele 25 ilçede başladı: Yeni sistem yaygınlaşacak!
Sedef Karatay

Son yıllarda yapılan araştırmalar, akran zorbalığının her geçen yıl arttığını ortaya koyuyor.

NTV'den Beyzanur Özer ve Emir Ünlü'nün haberine göre, bu veriler doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin bilinçlenmesini ve psikolojik dayanıklılıklarının güçlendirilmesini amaçlayan yeni çalışmalar başlattı.

Akran zorbalığıyla mücadele 25 ilçede başladı: Yeni sistem yaygınlaşacak! 1

TİYATRO YOLUYLA EMPATİ EĞİTİMİ

Nezaket atölyelerinde öğrenciler, çeşitli senaryoları tiyatro yoluyla canlandırıyor. Bu sayede çocuklara doğru ve yanlış davranışlar yaşayarak öğretiliyor. Empati kurma, saygı ve nezaket gibi değerler uygulamalı etkinliklerle pekiştiriliyor.

İLKOKULLARDA BAŞLADI, YAYGINLAŞACAK

Proje ilk etapta ilkokul kademelerinde uygulanıyor. Sene sonuna kadar ortaokul ve lise düzeylerinde de devreye alınması planlanıyor. Böylece nezaket atölyelerinin İstanbul genelinde tüm öğrencilere ulaşması amaçlanıyor.

Akran zorbalığıyla mücadele 25 ilçede başladı: Yeni sistem yaygınlaşacak! 2

ÜÇ ÖNCELİK: PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, AKRAN NEZAKETİ, AİLE YILI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, uygulamanın özellikle ikinci dönem için öncelikli hale getirildiğini belirtti.

Yentür, "Psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını merkezimize aldık. İstanbul’un resmi ve özel tüm okullarında, tüm kademelerde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba göstereceğiz" dedi.

AİLELER DE SÜRECE DAHİL EDİLECEK

Nezaket atölyelerinin ilerleyen aşamalarında ebeveynlerin de projeye katılması planlanıyor. Ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilerek çocukların okulda kazandıkları değerlerin ev ortamında da desteklenmesi hedefleniyor.

Akran zorbalığıyla mücadele 25 ilçede başladı: Yeni sistem yaygınlaşacak! 3

AMAÇ: DAHA GÜVENLİ VE SAYGILI OKULLAR

Yetkililer, proje sayesinde öğrenciler arasında daha saygılı, empati temelli ve güvenli bir okul ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Nezaket atölyelerinin, akran zorbalığıyla mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kacır ara tatile giren öğrencileri TUBİTAK'a davet ettiBakan Kacır ara tatile giren öğrencileri TUBİTAK'a davet etti
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi merkezleri Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi merkezleri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akran zorbalığı il milli eğitim müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.