Akran zorbalığıyla mücadele 25 ilçede başladı: Yeni sistem yaygınlaşacak!

Son yıllarda yapılan araştırmalar, akran zorbalığının her geçen yıl arttığını ortaya koyuyor.

NTV'den Beyzanur Özer ve Emir Ünlü'nün haberine göre, bu veriler doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin bilinçlenmesini ve psikolojik dayanıklılıklarının güçlendirilmesini amaçlayan yeni çalışmalar başlattı.

TİYATRO YOLUYLA EMPATİ EĞİTİMİ

Nezaket atölyelerinde öğrenciler, çeşitli senaryoları tiyatro yoluyla canlandırıyor. Bu sayede çocuklara doğru ve yanlış davranışlar yaşayarak öğretiliyor. Empati kurma, saygı ve nezaket gibi değerler uygulamalı etkinliklerle pekiştiriliyor.

İLKOKULLARDA BAŞLADI, YAYGINLAŞACAK

Proje ilk etapta ilkokul kademelerinde uygulanıyor. Sene sonuna kadar ortaokul ve lise düzeylerinde de devreye alınması planlanıyor. Böylece nezaket atölyelerinin İstanbul genelinde tüm öğrencilere ulaşması amaçlanıyor.

ÜÇ ÖNCELİK: PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, AKRAN NEZAKETİ, AİLE YILI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, uygulamanın özellikle ikinci dönem için öncelikli hale getirildiğini belirtti.

Yentür, "Psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını merkezimize aldık. İstanbul’un resmi ve özel tüm okullarında, tüm kademelerde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba göstereceğiz" dedi.

AİLELER DE SÜRECE DAHİL EDİLECEK

Nezaket atölyelerinin ilerleyen aşamalarında ebeveynlerin de projeye katılması planlanıyor. Ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilerek çocukların okulda kazandıkları değerlerin ev ortamında da desteklenmesi hedefleniyor.

AMAÇ: DAHA GÜVENLİ VE SAYGILI OKULLAR

Yetkililer, proje sayesinde öğrenciler arasında daha saygılı, empati temelli ve güvenli bir okul ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Nezaket atölyelerinin, akran zorbalığıyla mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.