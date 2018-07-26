YEMEK

Akrep burçlarını pek obur gördük: Hangi burç akşam yemeğinde ne yemeli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Akşam ne yiyeceğine karar veremeyenler için 12 burca özel yemek planı çıkardık. Nereden başlayacağını bilemeyenler için enfes bir liste oldu. Burcunuzu doğru bilin yeter, bu akşam ona göre karınlar doyacak :)

Akrep burçlarını pek obur gördük: Hangi burç akşam yemeğinde ne yemeli?

Koç burcu

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Sizin ideal yiyecekleriniz pratik yemekler sayın Koç burcu. Ateş grubunda olduğunuz için sizlere ızgara pişirme tarzını öneriyoruz. Izgara et, köfte burger tercih edebilir eve sipariş edecekseniz de bu yemek türü pizza ya da Adana dürüm olabilir. Afiyetler...

Mangalda nefis ızgara köfte tarifi için tıklayın

Boğa burcu

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Boğa burcunun yediği yemek yanında soslar olmazsa olmaz. Evde yemeğinizi yapıyorsanız kremalı makarna doğru bir seçim olacaktır. Boğa burçları tam bir Fransız mutfağı aşoğıdır. Dışarıda yemek yemek isterseniz de sizi şöyle iyi bir Fransız restoranına doğru alalım :)

Domatesli kremalı makarna tarifi için tıklayın

İkizler burcu

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İkizler burcunun maceracı ruhu yemeklere de yansımış. Gezgin ruhları ve farklı şeyleri deneyimleme istekleriyle yaşam biçimlerini şekillendiren İkizler için elle yenen yemekler ideal. Örneğin; pide gibi yiyecekler... Bunların yanı sıra humus, peynir, zeytin de tercih edilebilir. Yani işin özeti İkizler burcu tam bir kahvaltıcı!

İçli pişi tarifi için tıklayın

Yengeç burcu

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Evcimen Yengeçlerin en sevdiği şey elbette ev yemekleri :) Yahu biz sizi nasıl dışarı çıkaracağız, bilemedik! Sizlere beyaz et öneriyoruz Yengeçler. Kızarmış tavuk, tavuk suyuna çorba ya da İkizlerde olduğu gibi şöyle geniş bir kahvaltı masası tercih edebilirsiniz.

Pideli tavuk kebabı tarifi için tıklayın

Aslan burcu

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Mükemmelliyetden ödün vermeyen Aslanlar yemekte de bu huylarından vazgeçmediler. En iyisi siz kimseyi uğraştırmayın. Kendi malzemelerinizi seçebileceğiniz bir restorana gidin Aslanlar ve seçiminize göre tabağınızı şekillendirin.

Başak burcu

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O bir sağlık delisi, o bir organik gıda aşığı! Sayın Başaklar; bir kaseye doldurun kinoayı ve afiyetle kaşıklayın :))

Terazi burcu

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Bu akşam için etsiz bir yemek tercih edebilirsiniz. Vejeteryan olmayabilirsiniz ama şu dönem biraz hafif beslenmeniz gerekiyor. Tatlı dengesini de bozduysanız aman diyelim! Önümüzdeki hafta temiz beslenmeye özen gösterin. Haydi bakalım sağlıcakla...

Akrep burcu

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Sevgili Akrepler, gizem sizin işiniz biliyorsunuz değil mi? Pişirdiğiniz yemeklerin birçoğunda saklı kalmış birkaç baharat var. Aynen bu şekilde devam diyoruz ve bu akşam için de sizlere baharatlı yemekler tavsiye ediyoruz. Hint mutfağı iyi bir tercih olacaktır. Daha farklı yemek denemek isteyen Akrepler için ise deniz ürünleri ideal olacaktır.

Sürpriz balık tava tarifi için tıklayın

Yay burcu

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Gezmeyi çok seven Yay burçları için dünya mutfağını öneriyoruz. Bu akşam hava güzelse piknik yapabilirsiniz. Hem biraz gezinip temiz hava almak hem de açık havada iştahla yemek yemek size iyi gelecek. Sizin için yiyecek seçimi kadar yemeği nerede ve nasıl yediğinizde çok önemli. Rahatsız olacağınız mekanları seçmemek için yemeğe gitmeden önce muhakkak o yer hakkında bilgi edinin. Akşam piknik yapacaksanız önce hava durumunu kontrol etmenizde fayda var.

Oğlak burcu

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Hayatlarının hiçbir yerinde oyalanmayı sevmeyen Oğlakların en önem verdiği şey pratik bir yaşam. Mutfakta da bu durumu benimseyen Oğlaklar için sandviç türlerini öneriyoruz. Toprak gurubu olan Oğlaklar için salata da iyi bir seçim olabilir.

Humuslu sandviç tarifi için tıklayın

Kova burcu

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Kova burçları olağandışı lezzetleri bir araya getirmeyi pek sever. Bu akşam için Kore yemekleri tercihler arasında olabilir. Eğer evde kendiniz hazırlayacaksanız bunun için çabuk hazırlanan örnheğin mikrodalga fırın yemekleri yapabilirsiniz. Tatlı olarak önerimiz ise fondü :)

Balık

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Romantikliğin kitabını yazan Balıklar için elbette mum ışığında bir masa düşünüyoruz :) Bu akşam yalnız başınıza yemek yemeyin Balıklar. Size eşlik eden bir partneriniz olsun. Onu etkilemek için ise naif tatlılar, ve közlü yemekler seçebilirsiniz. Hafif bir başlangıç yemeği ve güzel bir patates kızartması masanın olmazsa olmazı, bilginize!

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