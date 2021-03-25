Akrep dizisi yeni bölümü neden yok? Akrep yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Akrep, her Perşembe saat 20:00'da ekrana geliyordu. Sevilen dizinin bu akşam olup olmadığı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Son olarak 15. bölümüyle ekrana gelen Akrep dizisinin yeni bölümü bu hafta kanalın yayın akışında yer almadı. Peki Akrep dizisi yeni bölümü neden yok ve ne zaman yayınlanacak?

AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği ve başrollerini Demet Akbağ, Yusuf Çim, Evrim Alasya, Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisinin yeni bölümü 25 Mart Perşembe günü yayınlanmayacak.

Star TV'de 25 Mart Perşembe günü Akrep dizisi yerine Canavar Kamyonlar isimli sinema filmi ekrana gelecek. Akrep'in bu hafta 16. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmama sebebi ise henüz bilinmiyor.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (15. BÖLÜM)

Ferda delil yetersizliği nedeniyle serbest kalır. Ayşem’le beraber eve döndüklerinde Ahmet’le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenmiş olan Ahmet, Ferda’ya kızının yerini söylemesi için ona 24 saat mühlet verir. Fikret’in ölümüyle ilgili Ferda’dan şüphelenen Perihan, Ferda’nın serbest kalmasının sonrasında karşısına çıkar ve ona şaşırtıcı bir teklifte bulunur.