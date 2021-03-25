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Akrep dizisi yeni bölümü neden yok? Akrep yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

25.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de her Perşembe saat 20:00'da ekrana gelen Akrep dizisinin bu akşam olup olmadığı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi önemli oyuncuların oyuncu kadrosunda olduğu Akrep dizisi kanalın yayın akışında yer almadı. Peki Akrep dizisi yeni bölümü neden yok? Akrep yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

Akrep dizisi yeni bölümü neden yok? Akrep yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Akrep, her Perşembe saat 20:00'da ekrana geliyordu. Sevilen dizinin bu akşam olup olmadığı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Son olarak 15. bölümüyle ekrana gelen Akrep dizisinin yeni bölümü bu hafta kanalın yayın akışında yer almadı. Peki Akrep dizisi yeni bölümü neden yok ve ne zaman yayınlanacak?

AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği ve başrollerini Demet Akbağ, Yusuf Çim, Evrim Alasya, Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisinin yeni bölümü 25 Mart Perşembe günü yayınlanmayacak.

Star TV'de 25 Mart Perşembe günü Akrep dizisi yerine Canavar Kamyonlar isimli sinema filmi ekrana gelecek. Akrep'in bu hafta 16. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmama sebebi ise henüz bilinmiyor.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (15. BÖLÜM)

Ferda delil yetersizliği nedeniyle serbest kalır. Ayşem’le beraber eve döndüklerinde Ahmet’le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenmiş olan Ahmet, Ferda’ya kızının yerini söylemesi için ona 24 saat mühlet verir. Fikret’in ölümüyle ilgili Ferda’dan şüphelenen Perihan, Ferda’nın serbest kalmasının sonrasında karşısına çıkar ve ona şaşırtıcı bir teklifte bulunur.

Merve’yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru’yla buluşur ve Merve’yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve’nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru’ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır. Aras, İpek’i görmek amacıyla köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan’la tartışır. Şahin, Aras’ın eve gelmesine kızıp üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikili arasında oldukça büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor bir durum yaşar. Perihan ise Aras’ı karşısına alıp ona ve Ferda’ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyip tehditler savurur.


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Star TV Demet Akbağ Evrim Alasya Akrep dizisi
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