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Akrep dizisinin yayın günü belli oldu

05.12.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Akrep dizisinin yayın günü belli oldu

Star’ın yeni dizisi ‘Akrep’in yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı ‘Akrep’ bu tarihte ekran macerasına başlayacak.

Star’ın yeni dizisi ‘Akrep’in yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı ‘Akrep’ 11 Aralık Cuma günü seyircisiyle buluşacak.

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‘Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstlenirken, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Senaryosunu Erkan Birgören’in kaleme aldığı dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.


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