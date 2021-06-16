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Akrep neden final yapıyor? İşte Akrep'in final bölümü

16.06.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarının büyük umutlarla başlayan dizisi Akrep, 26.bölümünün yayınlanmasının ardından ekranlara veda edecek. Akrep dizisinin sevenleri ise neden erken final yapıldığını merak ediyor.

Akrep neden final yapıyor? İşte Akrep'in final bölümü

Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi güçlü isimlerin yer aldığı Akrep dizisi, aralık ayında ilk fragmanı yayınlandığında herkesi çok heyecanlandırmıştı. İki güçlü kadın oyuncunun dizisi bu hafta yayınlanacak bölümün ardından ekranlara veda edecek. 26.bölüm itibarıyla Akrep’in yayından kaldırılacağını duyan dizinin sevenleri epey üzüldü.

AKREP DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

1141 Production’ın yapımcılığını üstlendiği Akrep dizisi geçen yılın aralık ayında başlamıştı. Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim’in başrolünü üstlendiği Akrep dizisi büyük umutlarla başlamıştı. Ancak iddialara göre dizinin beklediği reytingleri alamayınca sezon finali yerine, kanal yönetimi final kararı aldı.

AKREP DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Star TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan Akrep dizisi 17 Haziran Perşembe günü ekranlara veda edecek. 26.bölümün yayınlanmasının ardından Akrep, dizi tarihinin tozlu sayfalarındaki yerini alacak.

AKREP DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Akrep dizisinin yayınlanan final fragmanında Ferda (Evrim Alasya), sevdiği adamın intiharıyla sarsılmışken, bir de annesi Perihan’dan (Demet Akbağ) darbe alıyor. Annesi Ferda’ya tuzak kurarak ölümüne neden oluyor. Böylelikle Ferda’nın ölmesiyle de dizi sona eriyor.

Akrep neden final yapıyor? İşte Akrep'in final bölümü

AKREP DİZİSİNİN KONUSU NE?

Akrep konusu Perihan kırkı yıl önce kızını terk ederek zengin bir adamla evlenir. Güzel ve rahat bir hayata doğru giden Perihan arkasında kızı Ferda’yı bırakmıştır. Yıllar sonra kızı Ferda Perihan’ın karşısına çıkacak. Ancak anne kızın yıllar sonraki buluşması bir kavuşma değil, büyük bir savaşın başlangıcı olacaktır.

AKREP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ahmet, Efe’yi üzerine salan kişiyi öğrenmek için Ferda’ya baskı yapmaktadır. Bu sırada Efe hastanede hayat savaşı vermektedir. Merve, Efe’nin başına gelenlerden Perihan ve Ferda’yı suçlamaktadır. Ancak bu durumun ne Ferda ne de Perihan’ı durdurmaya niyeti vardır. Bu kez sıra Ahmet’e gelmiştir. Perihan Ahmet’i yok etmek için Ferda’ya zehir verir ve Ahmet’e içirmesini ister. Böylece arkalarında delil bırakmayacaklardır. Ayşem, Aras’ın evlilik teklifini kabul eder ve nikah hazırlıkları başlar. Duru, bu durum karşısında çıkmaza girer. Perihan ise Duru’ya bu evliliğe izin vermeyeceğini söyler. Ahmet ise evliliğin olması için elinde geleni yapacaktır.

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