Akrep neden final yapıyor? İşte Akrep'in final bölümü

Akrep dizisinin yayınlanan final fragmanında Ferda (Evrim Alasya), sevdiği adamın intiharıyla sarsılmışken, bir de annesi Perihan’dan (Demet Akbağ) darbe alıyor. Annesi Ferda’ya tuzak kurarak ölümüne neden oluyor. Böylelikle Ferda’nın ölmesiyle de dizi sona eriyor.

Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi güçlü isimlerin yer aldığı Akrep dizisi, aralık ayında ilk fragmanı yayınlandığında herkesi çok heyecanlandırmıştı. İki güçlü kadın oyuncunun dizisi bu hafta yayınlanacak bölümün ardından ekranlara veda edecek. 26.bölüm itibarıyla Akrep’in yayından kaldırılacağını duyan dizinin sevenleri epey üzüldü.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU NE?

Akrep konusu Perihan kırkı yıl önce kızını terk ederek zengin bir adamla evlenir. Güzel ve rahat bir hayata doğru giden Perihan arkasında kızı Ferda’yı bırakmıştır. Yıllar sonra kızı Ferda Perihan’ın karşısına çıkacak. Ancak anne kızın yıllar sonraki buluşması bir kavuşma değil, büyük bir savaşın başlangıcı olacaktır.

AKREP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ahmet, Efe’yi üzerine salan kişiyi öğrenmek için Ferda’ya baskı yapmaktadır. Bu sırada Efe hastanede hayat savaşı vermektedir. Merve, Efe’nin başına gelenlerden Perihan ve Ferda’yı suçlamaktadır. Ancak bu durumun ne Ferda ne de Perihan’ı durdurmaya niyeti vardır. Bu kez sıra Ahmet’e gelmiştir. Perihan Ahmet’i yok etmek için Ferda’ya zehir verir ve Ahmet’e içirmesini ister. Böylece arkalarında delil bırakmayacaklardır. Ayşem, Aras’ın evlilik teklifini kabul eder ve nikah hazırlıkları başlar. Duru, bu durum karşısında çıkmaza girer. Perihan ise Duru’ya bu evliliğe izin vermeyeceğini söyler. Ahmet ise evliliğin olması için elinde geleni yapacaktır.



