Akşam ezanı kaçta okunuyor? Recep ayı 3 aylar orucu İftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, Gaziantep ve il il akşam ezanı saatleri

Akşam ezanının kaçta okunacağı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile il il akşam ezanı saatleri belli oldu. Recep ayı orucunu tutan vatandaşlar oruçlarını iftar saati ile beraber açacaklar. 23 Ocak Ankara iftar saati 18:03 olarak açıklandı.

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

23 Ocak akşam ezanı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte ezan saatleri…

İstanbul akşam ezanı saati: 18:16

Ankara akşam ezanı saati:18:03

İzmir akşam ezanı saati:18:29

Gaziantep akşam ezanı saati: 17:52

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İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!



YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

