Gökyüzünde sürü halinde dolaşıyorlar! Otomobilleri ve tabelaları kapladılar

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde görülen yoğun arı sürüleri, yaşayanları şaşkına çevirdi. Park halindeki araçların üzerini kaplayan ve işlek caddelerdeki tabelalarda kümelenen binlerce arı, bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

OTOMOBİLİ ARILAR KAPLADI! İÇİNDE BİR KADIN UYUYORDU

Binlerce arı, park halindeki bir otomobilin arka bölümünü kapladı. Görgü tanıklarına göre arılar yaklaşık iki saat boyunca aracın üzerinde kaldı. Olayın en şaşırtıcı ayrıntısı ise o sırada otomobilin içinde bir kadının uyuyor olmasıydı. Auckland Arıcılar Kulübü'nün sürü kontrol koordinatörü Bryan Lang, kadının arıların çıkardığı sesi duymamış olmasına şaşırdığını söyledi. Benzer bir olay da eylül ayında kentin en işlek ticaret caddelerinden Queen Street'te yaşandı. Yoğun bir kavşaktaki tabelayı kaplayan arı sürüsü nedeniyle yayalar güzergâhlarını değiştirmek zorunda kaldı.

ARICILARA GELEN YARDIM ÇAĞRILARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Auckland Arıcılar Kulübü, arı sürülerinin güvenli şekilde uzaklaştırılması için gelen yardım taleplerinde büyük artış yaşandığını açıkladı. Kulübün sürü kontrol koordinatörü Bryan Lang, önceki yıllarda günde beşten az yardım çağrısı aldıklarını, bu yıl ise sayının günlük 5 ila 10'a yükseldiğini belirtti. Lang, ekiplerin şimdiye kadar en az 100 ayrı çağrıya müdahale ettiğini söyledi. Kulüp üyelerine doğrudan ulaşarak yardım isteyenlerin de bulunduğu ifade edildi.

PEKİ, ARILAR NEDEN SÜRÜ HALİNDE HAREKET EDİYOR?

Arıların sürü oluşturması, ilkbahar ve yaz başlarında görülebilen doğal bir davranış. Bir arı kolonisi mevcut kovanına sığamayacak kadar büyüdüğünde, koloninin bir bölümü yeni bir yuva bulmak amacıyla kovandan ayrılabiliyor. Bu sırada binlerce arı geçici olarak bir ağaçta, araç üzerinde veya başka bir yüzeyde kümelenebiliyor.

Gözcü arılar yeni bir yuva ararken sürünün geri kalanı bir süre aynı noktada bekliyor. Arıcı Bryan Lang, bu durumun arıcılık açısından da istenmeyen sonuçları olabildiğini belirtti.

Lang'a göre bir kovanın sürü vermesi, arıcının özellikle bal üretiminin başlaması gereken dönemde arılarının önemli bir bölümünü kaybetmesine yol açabiliyor.

NORMALDEN ILIK GEÇEN KIŞ ETKİLİ OLDU

Auckland Arıcılar Kulübü Başkanı Ken Brown, bu yıl arı sürülerinin artmasında hava koşullarının önemli rol oynadığını düşünüyor. Yeni Zelanda'da 2026 yılı, kayıtlardaki en sıcak üçüncü kış olarak kayıtlara geçti. Brown'a göre normalden ılık geçen kış ve ilkbaharın başlangıcındaki elverişli koşullar, arı kolonilerinin daha erken büyümesine neden olmuş olabilir. Bu durum, arıların normalden birkaç hafta önce sürü oluşturmasını ve daha kalabalık gruplar halinde kovanlardan ayrılmasını açıklayabilir.

Brown, son yıllarda hava koşullarındaki aşırı değişkenliğin arıcılığı daha öngörülemez hale getirdiğini de vurguladı. Uzmanlara göre daha ılık kış koşulları, kolonilerde daha fazla yumurta, larva ve pupa gelişmesine olanak sağlayabiliyor. Koloniler, arılar için tehlikeli olan varroa akarından da etkilenmezse daha güçlü hale gelerek erken dönemde sürü oluşturabiliyor.

Not: Görsel yapay zeka tarafından üretilmiştir.