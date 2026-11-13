iPhone 18'in ertelenme nedeni Samsung mu? Yeni iddia gündemde

Apple, bu yıl iPhone 18 serisinin lansmanında alışılmışın dışında bir strateji izledi. Standart ve Pro modellerini aynı anda piyasaya sürmek yerine yalnızca iPhone 18 Pro modellerini ilk katlanabilir iPhone ile birlikte piyasaya sürdü. Daha önce ortaya çıkan raporlarda, standart iPhone 18'in bellek çipi sıkıntısı nedeniyle 2027 ilkbaharında piyasaya sürüleceği öne sürülmüştü. Ancak ertelemenin arkasında Samsung'un da olabileceği iddia ediliyor.

IPHONE 18'İN ERTELENMESİNDE SAMSUNG'UN KAMERA SENSÖRLERİ ETKİLİ OLABİLİR

Apple, geçtiğimiz yıl gelecekteki iPhone modellerinde kullanılacak kamera sensörlerini Samsung'dan tedarik edeceğini duyurmuştu. Raporlarda, şirketin anlaşma kapsamında Samsung'dan 48 MP veya 200 MP kamera sensörleri satın almaya başlayacağı belirtilmişti.

Yeni bir rapora göre Apple, standart iPhone 18'in lansmanını yalnızca bellek çipi sıkıntısı nedeniyle değil, Samsung'dan yeterli miktarda kamera sensörü tedarik edebilmek için de 2027'ye ertelemiş olabilir.

İddialara göre Samsung'un iPhone'lar için geliştirdiği yeni kamera sensörlerinin prototip çalışmalarına 2026 ilkbaharında başlandı. Seri üretimin ise 2026 sonbaharında başlaması planlandı. Apple'ın da bu üretim takvimini dikkate alarak yeterli sensör stoğu oluşturmak amacıyla standart iPhone 18'in lansmanını 2027 ilkbaharına ertelediği öne sürülüyor.

APPLE'IN SAMSUNG İLE İŞ BİRLİĞİ SONY'YE BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR

Apple, Ağustos 2025'te Samsung ile birlikte "çip üretimi için yenilikçi yeni bir teknoloji" üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Söz konusu çiplerin Samsung'un ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan yarı iletken fabrikasında üretileceği belirtilmişti. Ancak iki şirket de çiplerin kesin teknik özelliklerini açıklamadı.

Samsung'un ikinci tedarikçi olarak devreye girmesi, Apple'ın Sony'ye olan bağımlılığını azaltırken ABD'deki üretimi de güçlendiriyor. Ayrıca bu hamle Samsung ile Sony'yi fiyat rekabetine zorluyor; bu rekabet de sonuçta Apple'ın üretim maliyetlerini düşürmesine yardımcı olacak.

Kaynak: SamMobile