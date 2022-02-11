Akşam yaptığınız makarna arttıysa bu 3 tarifle yeni bir lezzete dönüştürebilirsiniz

Makarna hem pratik ve lezzetli olması hem hızlı pişmesi ile herkesin kolayca pişirip sunabileceği bir yemek. İster ana yemek olarak ister ana yemeğin yanına yardımcı olarak lezzetli makarna tarifleri yapabilirsiniz. Biz de sizlere artan makarnalarla yapabileceğiniz 3 farklı nefis mi nefis tarif hazırladık. Gelin hep birlikte inceleyelim.
MALZEMELER
Yarım paket haşlanmış makarna
2 yumurta
1 çay bardağı süt
Tuz
Karabiber
HAZIRLANIŞI
1 yumurtayı iyice çırpın.
Üzerine 1 su bardağı sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Tuz ve karabiberi ekleyin.
Fırın kabına aldığınız makarnaların üzerine karışımı ekleyin.
Rendelenmiş kaşarları da ekleyin.
MALZEMELER
Yarım paket makarna
200 gram dana kıyma
2 yemek kaşığı galeta unu
1 adet rendelenip suyu sıkılmış soğan
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
2 adet rendelenmiş domates
HAZIRLANIŞI
Dana kıymayı bir kaba alın. Üzerine baharatları, yumurtayı, galeta ununu ve rendelenmiş soğanı ekleyin.
Harcı güzelce yoğurup küçük boyutlu yuvarlak köfteler yapın.
Bir kapta hazırladığınız köfteleri kızartın.
Rendelenmiş domatesleri zeytinyağı ile birlikte pişirin.
Pişen domates sosuna köfteleri ve haşlanmış makarnayı ilave edin.
Birlikte 3 dakika kısık ateşte pişirin.
MALZEMELER
Yarım paket makarna
Yarım su bardağı doğranmış biber çeşitleri, haşlanmış havuç gibi garnitürler.
4 adet kornişon turşu
Yarım çay bardağı yoğurt
2 çorba kaşığı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı mayonez
Yarım çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Derin bir kapta salatanın sosunu hazırlayın.
Süzme yoğurt, normal yoğurt ve mayonezi kaseye alarak karıştırın.
Tuzunu ilave edin.
İçine ince ince dilimlediğiniz kornişon turşuyu ekleyin.
Sevdiğiniz garnitürleri yavaş yavaş ekleyin.
Tüm malzemeyi karıştırın ve salata kasesine koyun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum