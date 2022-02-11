Akşam yaptığınız makarna arttıysa bu 3 tarifle yeni bir lezzete dönüştürebilirsiniz

Makarna hem pratik ve lezzetli olması hem hızlı pişmesi ile herkesin kolayca pişirip sunabileceği bir yemek. İster ana yemek olarak ister ana yemeğin yanına yardımcı olarak lezzetli makarna tarifleri yapabilirsiniz. Biz de sizlere artan makarnalarla yapabileceğiniz 3 farklı nefis mi nefis tarif hazırladık. Gelin hep birlikte inceleyelim.

KOLAY LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER

Yarım paket haşlanmış makarna

2 yumurta

1 çay bardağı süt

Tuz

Karabiber

1 su bardağı kaşar peyniri veya parmesan rendesi

HAZIRLANIŞI

1 yumurtayı iyice çırpın.

Üzerine 1 su bardağı sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Tuz ve karabiberi ekleyin.

Fırın kabına aldığınız makarnaların üzerine karışımı ekleyin.

Rendelenmiş kaşarları da ekleyin.

Ve önceden ısıttığınız 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

KÖFTELİ MAKARNA TARİFİ

MALZEMELER

Yarım paket makarna

200 gram dana kıyma

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet rendelenip suyu sıkılmış soğan

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Dana kıymayı bir kaba alın. Üzerine baharatları, yumurtayı, galeta ununu ve rendelenmiş soğanı ekleyin.

Harcı güzelce yoğurup küçük boyutlu yuvarlak köfteler yapın.

Bir kapta hazırladığınız köfteleri kızartın.

Rendelenmiş domatesleri zeytinyağı ile birlikte pişirin.

Pişen domates sosuna köfteleri ve haşlanmış makarnayı ilave edin.

Birlikte 3 dakika kısık ateşte pişirin.

Tabağa koyup fesleğen ya da nane yapraklarıyla süsleyerek ikram edebilirsiniz.

MAKARNA SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım paket makarna

Yarım su bardağı doğranmış biber çeşitleri, haşlanmış havuç gibi garnitürler.

4 adet kornişon turşu

Yarım çay bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

Yarım çay kaşığı tuz

Süslemek için dereotu, maydanoz

HAZIRLANIŞI