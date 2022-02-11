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Akşam yaptığınız makarna arttıysa bu 3 tarifle yeni bir lezzete dönüştürebilirsiniz

11.02.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalan yemekleri değerlendirip yepyeni lezzetler hazırlamak sizin elinizde. Her gün, "Ne yemek pişirsem?" diye düşünenler için önceki günden kalan haşlanmış makarnalarla yapılabilen çok pratik tariflerle geliyoruz! Farklı günlerde deneyerek bu lezzetleri tadabilirsiniz. Üstelik tariflerimiz kolay olmasının yanı sıra evde çoğu zaman bulunabilen malzemelerle yapılıyor!

Akşam yaptığınız makarna arttıysa bu 3 tarifle yeni bir lezzete dönüştürebilirsiniz

Makarna hem pratik ve lezzetli olması hem hızlı pişmesi ile herkesin kolayca pişirip sunabileceği bir yemek. İster ana yemek olarak ister ana yemeğin yanına yardımcı olarak lezzetli makarna tarifleri yapabilirsiniz. Biz de sizlere artan makarnalarla yapabileceğiniz 3 farklı nefis mi nefis tarif hazırladık. Gelin hep birlikte inceleyelim.

KOLAY LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım paket haşlanmış makarna

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı süt

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 su bardağı kaşar peyniri veya parmesan rendesi

HAZIRLANIŞI

  • 1 yumurtayı iyice çırpın.

  • Üzerine 1 su bardağı sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

  • Tuz ve karabiberi ekleyin.

  • Fırın kabına aldığınız makarnaların üzerine karışımı ekleyin.

  • Rendelenmiş kaşarları da ekleyin.

  • Ve önceden ısıttığınız 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

KÖFTELİ MAKARNA TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım paket makarna

  • 200 gram dana kıyma

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 adet rendelenip suyu sıkılmış soğan

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2 adet rendelenmiş domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Dana kıymayı bir kaba alın. Üzerine baharatları, yumurtayı, galeta ununu ve rendelenmiş soğanı ekleyin.

  • Harcı güzelce yoğurup küçük boyutlu yuvarlak köfteler yapın.

  • Bir kapta hazırladığınız köfteleri kızartın.

  • Rendelenmiş domatesleri zeytinyağı ile birlikte pişirin.

  • Pişen domates sosuna köfteleri ve haşlanmış makarnayı ilave edin.

  • Birlikte 3 dakika kısık ateşte pişirin.

  • Tabağa koyup fesleğen ya da nane yapraklarıyla süsleyerek ikram edebilirsiniz.

MAKARNA SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım paket makarna

  • Yarım su bardağı doğranmış biber çeşitleri, haşlanmış havuç gibi garnitürler.

  • 4 adet kornişon turşu

  • Yarım çay bardağı yoğurt

  • 2 çorba kaşığı süzme yoğurt

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Süslemek için dereotu, maydanoz

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir kapta salatanın sosunu hazırlayın.

  • Süzme yoğurt, normal yoğurt ve mayonezi kaseye alarak karıştırın.

  • Tuzunu ilave edin.

  • İçine ince ince dilimlediğiniz kornişon turşuyu ekleyin.

  • Sevdiğiniz garnitürleri yavaş yavaş ekleyin.

  • Tüm malzemeyi karıştırın ve salata kasesine koyun.

  • Maydanoz ve dereotuyla süsleyip servis yapabilirsiniz.
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