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Akşama ne pişirsem derdine son! Tirit tarifinden tutun, mücvere varana kadar...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Akşama ne pişirsem derdine son! Tirit tarifinden tutun, mücvere varana kadar...

Bu tarifler lezzetli ve pratik yapımıyla çok az zamanınızı alacak! Hazırsanız başlayalım! İşte 'akşama ne pişirsem' diyenlere birbirinden pratik tarifler...

İş güç derken eve yorgun argın geldiğinizde bir de sizi bekleyen akşam yemeği var, değil mi? Hele bir de evde kalabalık bir aile varsa bu iş daha zorlayıcı bir hal alıyor. Ancak bu tariflerle hem kısa sürede masanız hazır olacak hem de en güzel şekilde doyduğunuzu hissedeceksiniz.

SOFRADA ET OLMADAN DOYAMAYANLARA: KIYMALI TİRİT

Hem pratik hem de doyurucu bir lezzet kıymalı tirit ile sofranız şenlenecek. Haydi mutfağa!

MALZEMELER

  • 400 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 6 adet tost ekmeği
  • 2 diş sarımsak
  • 1 kase yoğurt
  • 1 avuç maydanoz
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı et suyu
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, toz kırmızı biber

YAPILIŞI

  • Tost ekmeklerinin küp şeklinde keserek doğrayın ve 170 derece fırında 12 dakika pişirin.
  • Soğanı küp küp doğrayarak sıvı yağ koyarak ısıttığınız tavada pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Kavurduktan sonra kıymayı da ekleyerek 3-4 dakika daha kavurun.
  • Ardından domates salçasını ekleyerek kavurun ve baharatları ekleyin.
  • 1 bardak suyu ekleyerek pişmeye bırakın ve suyunu çekince odaktan alın.
  • Kızarmış ekmekleri servis tabağına eşit şekilde dağıtarak kaynamış olan et suyu ile ıslatın.
  • Sarımsakları rendeleyip yoğurtla karıştırarak ekmeklerin üzerine dökün.
  • Yoğurdun üzerine de hazırlamış olduğunuz kıymalı harcı ekleyin.
  • Üzerine maydanozları serpiştirin.

VEJETARYEN YEMEK TERCİH EDENLER: MÜCVER

Türk mutfağının köklü tariflerinden olan mücveri yemeye doyamayacaksınız. Basit yapımı ve mutfağı saran güzel kokusuyla akşam yemeğinin gözdesi olmaya aday.

MALZEMELER

  • 3 adet kabak
  • 2 adet yumurta
  • 1 adet havuç
  • 3 fincan un
  • 2 adet yeşil soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

  • Kabakları soyarak havuç ile birlikte rendenin iri kısmıyla rendeleyin.
  • Yeşil soğan ve maydanozu minik minik doğrayın.
  • Rendelenmiş kabakların suyunu sıkın.
  • Yumurtaları geniş bir kaba alın üzerine un ilave ederek kıvam alana kadar çırpın.
  • Kabakları, havuçları, doğranmış diğer malzemeleri ve baharatları da ekleyerek birlikte karıştırın.
  • Az miktarda sıvı yağ koyduğunuz tavaya kaşık yardımıyla karışımı dökün ve kızartın.

MAKARNA OLMADAN ASLA: TON BALIKLI MAKARNA

Pratik yemeklerin olmazsa olmazı makarnayı ton balığı ile birleştirerek akşam yemeğinize unutulmaz bir lezzet katabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 paket makarna
  • Ton balığı konservesi
  • 2 adet domates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz ve karabiber

YAPILIŞI

  • Kaynayan suda makarnayı 8-10 dakika kadar haşlayın. Haşlanan makarnayı süzdükten sonra bekletin.
  • Zeytinyağı koyduğunuz tavaya 2 adet domatesi rendeleyerek ekleyin. Sarımsaklarla birlikte 2 dakika kavurun.
  • Yağını süzerek ton balıklarını ekleyin ve domates suyunu çekene kadar pişirin. Tuz ve karabiberi ekleyin.
  • Haşlanmış makarna ve ton balıklı harcı birlikte harmanlayın.
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