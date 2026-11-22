ABD Tarım Bakanlığı (USDA), yumurtaları dış görünüşleri ve iç yapılarındaki fiziksel özelliklere göre üç kalite sınıfında değerlendirdi.

Bu sınıflandırmada yumurta kabuğunun durumu, hava boşluğunun büyüklüğü, akın kıvamı ve sarının görünümü dikkate alınıyor.

Ancak önemli bir ayrıntı bulunuyor: AA, A ve B sınıfları yumurtanın besin değerini değil, kalite özelliklerini gösteriyor. Yani sınıflandırma, yumurtanın protein, vitamin veya mineral bakımından daha zengin olduğu anlamına gelmiyor.

AA SINIFI YUMURTA: EN YÜKSEK KALİTE

USDA sınıflandırmasında AA sınıfı, en yüksek kalite kategorisi olarak kabul edildi. Bu gruptaki yumurtalar özellikle görünüm ve kıvam açısından öne çıktı.

AA sınıfı yumurtaların özellikleri şöyle:

Kabuğu temiz, sağlam ve normal şekle yakın oluyor

Hava boşluğu en fazla 3,2 milimetre oluyor

Yumurta akı berrak ve oldukça yoğun bir kıvam taşıyor

Yumurta sarısı yuvarlak, dolgun ve yüksek görünüyor

Sarıda belirgin bir şekil bozukluğu bulunmuyor

Bu yumurtalar özellikle sahanda yumurta ve poşe yumurta gibi sunumun önemli olduğu tariflerde tercih edilebilir.

A SINIFI YUMURTA: GÜNLÜK TÜKETİM İÇİN UYGUN SEÇENEK

A sınıfı yumurtalar da iyi kalite grubunda yer alıyor. AA sınıfına kıyasla bazı fiziksel özelliklerinde küçük farklılıklar bulunuyor.

A sınıfı yumurtaların temel özellikleri şunlar:

Kabuğu temiz, sağlam ve normal şekle yakın oluyor

Hava boşluğu en fazla 4,8 milimetre oluyor

Yumurta akı berrak ve makul ölçüde yoğun kıvamda bulunuyor

Sarısı şeklini koruyor ancak çevresi AA sınıfındaki yumurtalara göre daha belirgin görünebilir. Günlük yemeklerde, kahvaltılarda ve hamur işi tariflerinde A sınıfı yumurtalar rahatlıkla kullanılabilir.

B SINIFI YUMURTA: FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

USDA sınıflandırmasında B sınıfı, diğer iki kategoriye göre daha düşük kalite grubunda bulunuyor. Bu yumurtalarda kabuk ve iç yapı bakımından daha belirgin farklılıklar görülebilir.

B sınıfı yumurtaların özellikleri şöyle sıralanıyor:

Kabuklarında şekil bozuklukları ve küçük lekeler bulunabilir

Hava boşluğu 4,8 milimetreden daha büyük olabilir

Yumurta akı daha ince ve akışkan bir yapıda olabilir

Sarısı daha geniş, basık veya farklı görünümlü olabilir

Küçük kan veya et parçacıkları görülebilir

Bu sınıftaki yumurtalar özellikle endüstriyel gıda üretiminde, pastacılıkta ve fırın ürünlerinde değerlendirilebilir.

Ancak B sınıfı olması, yumurtanın otomatik olarak güvenli veya güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Tüketim güvenliği ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu.

HANGİ YUMURTA HANGİ TARİFTE KULLANILMALI?

Yumurtanın kalite sınıfı, özellikle tariflerde istenen görünüm ve kıvam açısından önem taşıyor.

AA sınıfı: Sahanda yumurta ve poşe yumurta gibi sarının formunun korunmasının istendiği tarifler için uygun.

A sınıfı: Günlük kahvaltılar, yemekler, kekler ve hamur işleri için tercih edilebilir.

B sınıfı: Uygun gıda güvenliği ve kalite kontrollerinden geçmiş olması koşuluyla, özellikle endüstriyel üretim ve işlenmiş yumurta ürünlerinde kullanılabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sınıfın tek başına yumurtanın tüketilebilirliğini belirlememesidir.

YUMURTA SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yumurta seçerken yalnızca kalite sınıfına odaklanmak yeterli değil. Tüketicilerin satın alma ve saklama aşamalarında da bazı noktalara dikkat etmesi gerekir.

Kabuk kontrolü: Temiz, çatlağı ve kırığı bulunmayan yumurtalar tercih edilmeli

Saklama koşulları: Yumurtalar uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeli ve soğuk zincir korunmalı

Etiket bilgileri: Son tüketim veya tavsiye edilen tüketim tarihi ile saklama talimatları kontrol edilmeli

Gıda güvenliği: Yumurtalar çiğ veya az pişmiş tüketilecekse özellikle dikkat edilmeli; güvenli tüketim için yeterince pişirilmeli.

Ayrıca USDA kalite sınıflandırmasının ABD'de kullanılan bir sistem olduğu unutulmamalı. Türkiye'de yumurta satın alırken ambalaj üzerindeki sınıflandırma, üretim yöntemi, yetiştirme şekli ve diğer etiket bilgileri de dikkate alınmalı.

AA, A VE B SINIFI YUMURTALAR ARASINDA BESİN DEĞERİ FARKI VAR MI?

USDA'nın kalite sınıflandırması yumurtanın besin değerini ölçmüyor. Bu nedenle AA sınıfı bir yumurtanın A veya B sınıfındaki yumurtalardan daha fazla protein, vitamin ya da mineral içerdiği söylenemez.

Sınıflandırmanın temel amacı yumurtanın fiziksel kalitesini belirlemek. Dolayısıyla tüketicilerin seçim yaparken yalnızca AA, A veya B ibaresine değil; yumurtanın tazeliğine, saklama koşullarına ve güvenilirliğine de dikkat etmesi gerekir.