Akşama ne pişirsem diye düşünenlere harika öneriler

İster hızlı bir şeyler yapmak isteyin, ister biraz daha özen gerektiren bir tarif arayın, bu içerik tam size göre! 😊

1. Nohutlu sebze güveç

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet patlıcan

1 adet kabak

2 adet havuç

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı domates püresi

Tuz, karabiber, kekik

Hazırlanışı:

Sebzeleri küp şeklinde doğrayın.

Bir tencerede zeytinyağını ısıtıp doğranmış sarımsakları kavurun.

Tüm sebzeleri ekleyerek birkaç dakika soteleyin.

Domates püresi, haşlanmış nohut ve baharatları ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

2. Vegan mercimek köftesi

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı ince bulgur

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Maydanoz, taze soğan

Tuz, kimyon, pul biber

Hazırlanışı:

Mercimeği 2 su bardağı su ile haşlayıp suyunu çektirin.

Ocaktan alıp bulguru ekleyin, karıştırın ve demlenmeye bırakın.

Bir tavada zeytinyağıyla doğranmış soğanı kavurun.

Salçaları ekleyip karıştırın.

Mercimek ve bulgur karışımına ekleyip yoğurun.

Baharatları, ince doğranmış taze soğan ve maydanozu ilave edin.

Şekil verip servis edin.

3. Karnabahar tava

Malzemeler:

1 küçük boy karnabahar

1 çay bardağı nohut unu

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı:

Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve hafif haşlayın.

Bir kapta nohut unu, su ve baharatları karıştırarak bir harç hazırlayın.

Karnabaharları harca bulayıp kızgın yağda kızartın.

4. Sebzeli kinoa salatası

Malzemeler:

1 su bardağı kinoa

1 adet salatalık

1 adet kapya biber

1 su bardağı haşlanmış mısır

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Kinoayı yıkayıp haşlayın.

Salatalık ve kapya biberi doğrayın.

Tüm malzemeleri karıştırıp sosunu ekleyin.

5. Fırında kabak mücver

Malzemeler:

2 adet kabak

2 yemek kaşığı nohut unu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Dereotu, taze soğan

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Kabakları rendeleyip suyunu sıkın.

Nohut unu, ince doğranmış yeşillikler ve baharatları ekleyin.

Yağlı kağıt serili tepsiye karışımdan küçük parçalar koyun.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

6. Vegan fırında makarna

Malzemeler:

250 gram tam buğday makarna

1 su bardağı domates püresi

1 çay bardağı badem sütü

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Tuz, karabiber, fesleğen

Hazırlanışı:

Makarnayı haşlayıp süzün.

Domates püresi, badem sütü ve baharatları karıştırarak sos hazırlayın.

Makarnayı sosla karıştırıp fırın kabına koyun.

200 derece fırında 15 dakika pişirin.

7. Vegan burger

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış siyah fasulye

1 çay bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

Hamburger ekmeği ve sebzeler

Hazırlanışı:

Fasulyeleri çatalla ezip galeta unu ve baharatlarla karıştırın.

Karışımdan burger köfteleri yapıp tavada pişirin.

Ekmek arasında dilediğiniz sebzelerle servis edin.

8. Fırında baharatlı patates

Malzemeler:

4 adet patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı toz biber, kekik, sarımsak tozu

Tuz

Hazırlanışı:

Patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın.

Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

9. Vegan çikolatalı puding

Malzemeler:

2 adet olgun muz

2 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

1 tatlı kaşığı agave şurubu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blenderda karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam elde edince servis kaselerine alın.

10. Vegan mercimek çorbası

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, kimyon

Hazırlanışı: