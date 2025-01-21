Akşama ne pişirsem diye düşünenlere harika öneriler

İster hızlı bir şeyler yapmak isteyin, ister biraz daha özen gerektiren bir tarif arayın, bu içerik tam size göre! 😊
1. Nohutlu sebze güveç
Malzemeler:
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 adet patlıcan
- 1 adet kabak
- 2 adet havuç
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı domates püresi
- Tuz, karabiber, kekik
Hazırlanışı:
- Sebzeleri küp şeklinde doğrayın.
- Bir tencerede zeytinyağını ısıtıp doğranmış sarımsakları kavurun.
- Tüm sebzeleri ekleyerek birkaç dakika soteleyin.
- Domates püresi, haşlanmış nohut ve baharatları ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
2. Vegan mercimek köftesi
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Maydanoz, taze soğan
- Tuz, kimyon, pul biber
Hazırlanışı:
- Mercimeği 2 su bardağı su ile haşlayıp suyunu çektirin.
- Ocaktan alıp bulguru ekleyin, karıştırın ve demlenmeye bırakın.
- Bir tavada zeytinyağıyla doğranmış soğanı kavurun.
- Salçaları ekleyip karıştırın.
- Mercimek ve bulgur karışımına ekleyip yoğurun.
- Baharatları, ince doğranmış taze soğan ve maydanozu ilave edin.
- Şekil verip servis edin.
3. Karnabahar tava
Malzemeler:
- 1 küçük boy karnabahar
- 1 çay bardağı nohut unu
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- Tuz, karabiber, pul biber
- Kızartmak için sıvı yağ
Hazırlanışı:
- Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve hafif haşlayın.
- Bir kapta nohut unu, su ve baharatları karıştırarak bir harç hazırlayın.
- Karnabaharları harca bulayıp kızgın yağda kızartın.
4. Sebzeli kinoa salatası
Malzemeler:
- 1 su bardağı kinoa
- 1 adet salatalık
- 1 adet kapya biber
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- Yarım limon suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
- Kinoayı yıkayıp haşlayın.
- Salatalık ve kapya biberi doğrayın.
- Tüm malzemeleri karıştırıp sosunu ekleyin.
5. Fırında kabak mücver
Malzemeler:
- 2 adet kabak
- 2 yemek kaşığı nohut unu
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- Dereotu, taze soğan
- Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
- Kabakları rendeleyip suyunu sıkın.
- Nohut unu, ince doğranmış yeşillikler ve baharatları ekleyin.
- Yağlı kağıt serili tepsiye karışımdan küçük parçalar koyun.
- 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
6. Vegan fırında makarna
Malzemeler:
- 250 gram tam buğday makarna
- 1 su bardağı domates püresi
- 1 çay bardağı badem sütü
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- Tuz, karabiber, fesleğen
Hazırlanışı:
- Makarnayı haşlayıp süzün.
- Domates püresi, badem sütü ve baharatları karıştırarak sos hazırlayın.
- Makarnayı sosla karıştırıp fırın kabına koyun.
- 200 derece fırında 15 dakika pişirin.
7. Vegan burger
Malzemeler:
- 1 su bardağı haşlanmış siyah fasulye
- 1 çay bardağı galeta unu
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- Tuz, karabiber
- Hamburger ekmeği ve sebzeler
Hazırlanışı:
- Fasulyeleri çatalla ezip galeta unu ve baharatlarla karıştırın.
- Karışımdan burger köfteleri yapıp tavada pişirin.
- Ekmek arasında dilediğiniz sebzelerle servis edin.
8. Fırında baharatlı patates
Malzemeler:
- 4 adet patates
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Kırmızı toz biber, kekik, sarımsak tozu
- Tuz
Hazırlanışı:
- Patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın.
- Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.
- 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.
9. Vegan çikolatalı puding
Malzemeler:
- 2 adet olgun muz
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
- 1 tatlı kaşığı agave şurubu
Hazırlanışı:
- Tüm malzemeleri blenderda karıştırın.
- Pürüzsüz bir kıvam elde edince servis kaselerine alın.
10. Vegan mercimek çorbası
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- Tuz, kimyon
Hazırlanışı:
- Mercimek, doğranmış soğan ve salçayı tencereye alın.
- Üzerine su ekleyerek pişirin.
- Blenderdan geçirip baharatlarla tatlandırın.