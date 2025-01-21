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Akşama ne pişirsem diye düşünenlere harika öneriler

02.01.2025 22:43
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Her gün aynı soruyu sormaktan yoruldunuz mu? "Akşama ne pişirsem?" sorusuna artık kafa yormayın! Hem pratik hem de lezzet dolu tariflerle sofralarınızı renklendirecek, özellikle vegan seçeneklerle sağlıklı ve doyurucu yemekler hazırlayabileceğiniz bir listeyle karşınızdayız.

Akşama ne pişirsem diye düşünenlere harika öneriler

İster hızlı bir şeyler yapmak isteyin, ister biraz daha özen gerektiren bir tarif arayın, bu içerik tam size göre! 😊

1. Nohutlu sebze güveç

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Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet patlıcan
  • 1 adet kabak
  • 2 adet havuç
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı domates püresi
  • Tuz, karabiber, kekik

Hazırlanışı:

  • Sebzeleri küp şeklinde doğrayın.
  • Bir tencerede zeytinyağını ısıtıp doğranmış sarımsakları kavurun.
  • Tüm sebzeleri ekleyerek birkaç dakika soteleyin.
  • Domates püresi, haşlanmış nohut ve baharatları ekleyin.
  • Tencerenin kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

2. Vegan mercimek köftesi

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Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • Maydanoz, taze soğan
  • Tuz, kimyon, pul biber

Hazırlanışı:

  • Mercimeği 2 su bardağı su ile haşlayıp suyunu çektirin.
  • Ocaktan alıp bulguru ekleyin, karıştırın ve demlenmeye bırakın.
  • Bir tavada zeytinyağıyla doğranmış soğanı kavurun.
  • Salçaları ekleyip karıştırın.
  • Mercimek ve bulgur karışımına ekleyip yoğurun.
  • Baharatları, ince doğranmış taze soğan ve maydanozu ilave edin.
  • Şekil verip servis edin.

3. Karnabahar tava

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Malzemeler:

  • 1 küçük boy karnabahar
  • 1 çay bardağı nohut unu
  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı:

  • Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve hafif haşlayın.
  • Bir kapta nohut unu, su ve baharatları karıştırarak bir harç hazırlayın.
  • Karnabaharları harca bulayıp kızgın yağda kızartın.

4. Sebzeli kinoa salatası

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Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa
  • 1 adet salatalık
  • 1 adet kapya biber
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • Yarım limon suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

  • Kinoayı yıkayıp haşlayın.
  • Salatalık ve kapya biberi doğrayın.
  • Tüm malzemeleri karıştırıp sosunu ekleyin.

5. Fırında kabak mücver

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Malzemeler:

  • 2 adet kabak
  • 2 yemek kaşığı nohut unu
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Dereotu, taze soğan
  • Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

  • Kabakları rendeleyip suyunu sıkın.
  • Nohut unu, ince doğranmış yeşillikler ve baharatları ekleyin.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye karışımdan küçük parçalar koyun.
  • 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

6. Vegan fırında makarna

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Malzemeler:

  • 250 gram tam buğday makarna
  • 1 su bardağı domates püresi
  • 1 çay bardağı badem sütü
  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
  • Tuz, karabiber, fesleğen

Hazırlanışı:

  • Makarnayı haşlayıp süzün.
  • Domates püresi, badem sütü ve baharatları karıştırarak sos hazırlayın.
  • Makarnayı sosla karıştırıp fırın kabına koyun.
  • 200 derece fırında 15 dakika pişirin.

7. Vegan burger

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Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış siyah fasulye
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • Tuz, karabiber
  • Hamburger ekmeği ve sebzeler

Hazırlanışı:

  • Fasulyeleri çatalla ezip galeta unu ve baharatlarla karıştırın.
  • Karışımdan burger köfteleri yapıp tavada pişirin.
  • Ekmek arasında dilediğiniz sebzelerle servis edin.

8. Fırında baharatlı patates

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Malzemeler:

  • 4 adet patates
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kırmızı toz biber, kekik, sarımsak tozu
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın.
  • Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.
  • 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

9. Vegan çikolatalı puding

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Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı agave şurubu

Hazırlanışı:

  • Tüm malzemeleri blenderda karıştırın.
  • Pürüzsüz bir kıvam elde edince servis kaselerine alın.

10. Vegan mercimek çorbası

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Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, kimyon

Hazırlanışı:

  • Mercimek, doğranmış soğan ve salçayı tencereye alın.
  • Üzerine su ekleyerek pişirin.
  • Blenderdan geçirip baharatlarla tatlandırın.
Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
Fakir ile lezzetli tarifler
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