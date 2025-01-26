80’lerde ve 90’larda doğum günleri veya partilerde hepimizin evlerinde hazırlanan 10 tarif

O dönemin her biri anılara kazınmış lezzetlerini hatırlamak mı istiyorsunuz? İşte nostalji rüzgarları estirecek, çocukluğumuzun unutulmaz tarifleri!
Herkesin kalbinde ayrı bir yeri olan efsane tatlı! İster bisküvileri ez, ister kır; çikolatalı sosla karıştır, buzluğa at, ve sonuç: çocukluk! Mozaik pastayı yemeyen bir çocuğu, o dönem kabul etmiyorlardı zaten.
Malzemeler
Yapılışı
Bisküvileri elinizle iri parçalar halinde kırın. Kakao, süt, tereyağı ve şekeri derin bir kapta karıştırarak bir sos hazırlayın. Bu sosu bisküvilerin üzerine dökün ve güzelce karıştırın. Karışımı streç filme sararak rulo şekli verin ve derin dondurucuda 2 saat bekletin. Dilimleyip servis edin. Afiyet olsun!
Bir annenin partideki gücü, hazırladığı patates salatasıyla ölçülürdü! Limonu bol, yeşillikleri taze ve mis gibi kokan bu salata olmadan masa eksik sayılırdı.
Malzemeler
Yapılışı
Patatesleri haşlayıp küp küp doğrayın. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve baharatları karıştırarak sos hazırlayın. Doğranmış taze soğan ve maydanozu ekleyip harmanlayın. Patateslerle karıştırıp servis edin.
Eline aldığında titreyen, ama yemeye başladığında mutluluğa boğan tatlı: jöleler! Üstüne krem şanti eklenirse tam bir 90’lar yıldızı olurdu.
Malzemeler
Yapılışı
Jöleyi sıcak suyla karıştırarak çözün. Servis kaplarına döküp buzdolabında 2-3 saat soğutun. Üzerine krem şanti ekleyerek servis edin.
80’lerde doğmuş olabilirsin, 90’larda büyümüş olabilirsin ama kısır yemeden asla bir doğum günü bitmezdi. Anne çaylarının kraliçesi, partilerin vazgeçilmezi.
Malzemeler
Yapılışı
Bulguru sıcak suyla ıslatıp 10 dakika bekletin. Salçayı zeytinyağıyla kavurun, bulgura ekleyin ve karıştırın. İnce doğranmış soğan, maydanoz, tuz, limon suyu ve nar ekşisiyle harmanlayın.
“Evde yaptım” yalanıyla yedirilen pastane poğaçaları ya da misss gibi Sarıyer böreği. Kaşar mı daha güzeldi, kıymalı mı? Bu hep tartışılırdı.
Malzemeler
Yapılışı
Süt, sıvı yağ, maya, tuz ve şekeri karıştırın. Unu ekleyerek yumuşak bir hamur yapın. Hamuru mayalandırın, ardından küçük bezeler yapıp içine peynir koyarak şekillendirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de pişirin.
Kürdan saplanmış sosis dilimleri, yanında minik salatalık ve peynirle servis edilirdi. Çocukların gözdesiydi, kürdanla yemek cool bir şeydi o zamanlar.
Malzemeler
Yapılışı
Sosisleri haşlayıp dilimleyin. Küçük salatalık ve peynir parçalarıyla birlikte kürdana dizin. Servis tabağına dizip sunun.
Elinin lezzetini konuşturmak isteyen anneler, masayı mercimek köftesiyle şenlendirirdi. Marul yapraklarıyla servis edilirdi ve herkes kendi payını almaya çalışırdı.
Malzemeler
Yapılışı
Mercimeği haşlayıp bulgurla karıştırın ve 10 dakika dinlendirin. Salçayı zeytinyağıyla kavurun, karışıma ekleyin. Soğan, maydanoz ve baharatları ekleyip şekil verin.
Hangi anne daha ince sarıyor yarışına sahne olan masaların kraliçesi. Zeytinyağlısı da olurdu, etlisi de ama kimse hayır diyemezdi.
Malzemeler
Yapılışı
Pirinç, salça, zeytinyağı ve baharatları karıştırarak iç harcı hazırlayın. Yaprakları sarıp tencereye dizin, üzerine su ekleyip pişirin.
Renkli şekerlemelerle süslenmiş ya da bir paketten çıkan krem şantiyle kaplanmış ev yapımı kek. Süslü pastalara gerek yoktu, bu her çocuğun hayaliydi.
Malzemeler
Yapılışı
Yumurta ve şekeri çırpın, ardından sıvı malzemeleri ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek karıştırın.
Bisküviler ezilir, kakao ve biraz sütle yoğrulup hindistancevizine bulanırdı. Tam bir pratik mucize! Yiyen bir daha istiyordu.
Malzemeler
Yapılışı
Bisküvileri ezin, kakao, pudra şekeri ve sütle yoğurun. Küçük toplar yaparak hindistan cevizine bulayın. Üstüne renkli şekerler serpiştirebilirsiniz.