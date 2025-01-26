80’lerde ve 90’larda doğum günleri veya partilerde hepimizin evlerinde hazırlanan 10 tarif

O dönemin her biri anılara kazınmış lezzetlerini hatırlamak mı istiyorsunuz? İşte nostalji rüzgarları estirecek, çocukluğumuzun unutulmaz tarifleri!

1. Mozaik Pasta

Herkesin kalbinde ayrı bir yeri olan efsane tatlı! İster bisküvileri ez, ister kır; çikolatalı sosla karıştır, buzluğa at, ve sonuç: çocukluk! Mozaik pastayı yemeyen bir çocuğu, o dönem kabul etmiyorlardı zaten.

Malzemeler

2 paket petibör bisküvi

3 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı süt

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı toz şeker



Yapılışı

Bisküvileri elinizle iri parçalar halinde kırın. Kakao, süt, tereyağı ve şekeri derin bir kapta karıştırarak bir sos hazırlayın. Bu sosu bisküvilerin üzerine dökün ve güzelce karıştırın. Karışımı streç filme sararak rulo şekli verin ve derin dondurucuda 2 saat bekletin. Dilimleyip servis edin. Afiyet olsun!

2. Patates Salatası

Bir annenin partideki gücü, hazırladığı patates salatasıyla ölçülürdü! Limonu bol, yeşillikleri taze ve mis gibi kokan bu salata olmadan masa eksik sayılırdı.

Malzemeler

5-6 adet haşlanmış patates

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu

3-4 dal taze soğan

1/2 demet maydanoz

Tuz, pul biber, sumak



Yapılışı

Patatesleri haşlayıp küp küp doğrayın. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve baharatları karıştırarak sos hazırlayın. Doğranmış taze soğan ve maydanozu ekleyip harmanlayın. Patateslerle karıştırıp servis edin.

3. Renkli Jöle Tatlıları

Eline aldığında titreyen, ama yemeye başladığında mutluluğa boğan tatlı: jöleler! Üstüne krem şanti eklenirse tam bir 90’lar yıldızı olurdu.

Malzemeler

1 paket çilekli veya limonlu jöle

2 su bardağı sıcak su

Üzeri için krem şanti



Yapılışı

Jöleyi sıcak suyla karıştırarak çözün. Servis kaplarına döküp buzdolabında 2-3 saat soğutun. Üzerine krem şanti ekleyerek servis edin.

4. Kısır

80’lerde doğmuş olabilirsin, 90’larda büyümüş olabilirsin ama kısır yemeden asla bir doğum günü bitmezdi. Anne çaylarının kraliçesi, partilerin vazgeçilmezi.

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

4-5 dal taze soğan

1/2 demet maydanoz

Tuz, limon suyu, nar ekşisi



Yapılışı

Bulguru sıcak suyla ıslatıp 10 dakika bekletin. Salçayı zeytinyağıyla kavurun, bulgura ekleyin ve karıştırın. İnce doğranmış soğan, maydanoz, tuz, limon suyu ve nar ekşisiyle harmanlayın.

5. Poğaça veya Sarıyer Böreği

“Evde yaptım” yalanıyla yedirilen pastane poğaçaları ya da misss gibi Sarıyer böreği. Kaşar mı daha güzeldi, kıymalı mı? Bu hep tartışılırdı.

Malzemeler

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

4 su bardağı un

İç harcı için beyaz peynir veya kaşar peyniri

Yapılışı

Süt, sıvı yağ, maya, tuz ve şekeri karıştırın. Unu ekleyerek yumuşak bir hamur yapın. Hamuru mayalandırın, ardından küçük bezeler yapıp içine peynir koyarak şekillendirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C’de pişirin.

6. Sosisli Kanepe

Kürdan saplanmış sosis dilimleri, yanında minik salatalık ve peynirle servis edilirdi. Çocukların gözdesiydi, kürdanla yemek cool bir şeydi o zamanlar.

Malzemeler

1 paket sosis

1 adet salatalık

1 dilim kaşar peyniri

Kürdan

Yapılışı

Sosisleri haşlayıp dilimleyin. Küçük salatalık ve peynir parçalarıyla birlikte kürdana dizin. Servis tabağına dizip sunun.

7. Mercimek Köftesi

Elinin lezzetini konuşturmak isteyen anneler, masayı mercimek köftesiyle şenlendirirdi. Marul yapraklarıyla servis edilirdi ve herkes kendi payını almaya çalışırdı.

Malzemeler

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı ince bulgur

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1/2 demet maydanoz

4-5 dal taze soğan

Tuz, limon suyu, kimyon

Yapılışı

Mercimeği haşlayıp bulgurla karıştırın ve 10 dakika dinlendirin. Salçayı zeytinyağıyla kavurun, karışıma ekleyin. Soğan, maydanoz ve baharatları ekleyip şekil verin.

8. Yaprak Sarma

Hangi anne daha ince sarıyor yarışına sahne olan masaların kraliçesi. Zeytinyağlısı da olurdu, etlisi de ama kimse hayır diyemezdi.

Malzemeler

1 kavanoz salamura yaprak

1 su bardağı pirinç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber, nane

Yapılışı

Pirinç, salça, zeytinyağı ve baharatları karıştırarak iç harcı hazırlayın. Yaprakları sarıp tencereye dizin, üzerine su ekleyip pişirin.

9. Krem Şantili Kek

Renkli şekerlemelerle süslenmiş ya da bir paketten çıkan krem şantiyle kaplanmış ev yapımı kek. Süslü pastalara gerek yoktu, bu her çocuğun hayaliydi.

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 paket krem şanti (hazırlanmış)

Yapılışı

Yumurta ve şekeri çırpın, ardından sıvı malzemeleri ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek karıştırın.

10. Çikolatalı Toplar

Bisküviler ezilir, kakao ve biraz sütle yoğrulup hindistancevizine bulanırdı. Tam bir pratik mucize! Yiyen bir daha istiyordu.

Malzemeler

1 paket petibör bisküvi

3 yemek kaşığı kakao

1/2 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı pudra şekeri

Hindistan cevizi

Yapılışı

Bisküvileri ezin, kakao, pudra şekeri ve sütle yoğurun. Küçük toplar yaparak hindistan cevizine bulayın. Üstüne renkli şekerler serpiştirebilirsiniz.