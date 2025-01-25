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  4. Bir vegan tatlı olsaydın hangisi olurdun?

Bir vegan tatlı olsaydın hangisi olurdun?

03.01.2025 15:21
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Tatlı dünyasında kendine bir yer arıyorsan doğru yerdesin! Vegan tatlıların birbirinden renkli ve lezzetli dünyasına adım atıyor ve senin ruhuna en uygun tatlıyı buluyoruz. Hadi, hemen sorulara cevap ver ve hangi vegan tatlı olduğunu keşfet!

Bir vegan tatlı olsaydın hangisi olurdun?

Bir vegan tatlı olsaydın hangisi olurdun?

1/8

En sevdiğin tat profili hangisi?

En sevdiğin tat profili hangisi?
Tatlı ve çikolatalı.
Hafif ve meyveli.
Yoğun ve baharatlı.
Ferah ve limonlu.
2/8

Misafir ağırlarken nasıl hissedersin?

Misafir ağırlarken nasıl hissedersin?
Heyecanlanırım, her şey mükemmel olmalı.
Sıcak ve samimi bir ortam yaratmaya çalışırım.
Dinamik bir enerji katarım.
Rahat ve sakin bir ortam tercih ederim.
3/8

Tatlı yaparken en sevdiğin malzeme hangisi?

Tatlı yaparken en sevdiğin malzeme hangisi?
Kakao
Hindistan cevizi
Havuç
Limon
4/8

Seni en çok mutlu eden şey nedir?

Seni en çok mutlu eden şey nedir?
Güzel bir gün batımı.
Yeni bir tarif denemek.
Spor yaparak enerji toplamak.
Kitap okuyarak dinlenmek.
5/8

Sabah kalkar kalkmaz ne yaparsın?

Sabah kalkar kalkmaz ne yaparsın?
Sosyal medyada gezinirim.
Kahvaltı hazırlarım.
Hızlıca hazırlanırım ve çıkarım.
Meditasyon yaparım.
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Tatil için tercih edeceğin bir destinasyon?

Tatil için tercih edeceğin bir destinasyon?
Paris
Bali
Hindistan
İzlanda
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Bir arkadaş grubunda sen genelde...

Bir arkadaş grubunda sen genelde...
Herkesi güldüren kişisin.
Plan yapan kişisin.
Grup ruhunu canlandıran kişisin.
Sessizce dinleyen ve gözlemleyen kişisin.
8/8

Son olarak hayat felsefen ne?

Son olarak hayat felsefen ne?
Eğlen, yaşa, gül.
Dengede kal ve mutlu ol.
Hayat bir maceradır.
Huzur her şeydir.
Chef GPT
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tatlı vegan Fakir ile lezzetli tarifler
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