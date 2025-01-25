Bir vegan tatlı olsaydın hangisi olurdun?

1/8
En sevdiğin tat profili hangisi?
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Misafir ağırlarken nasıl hissedersin?
Heyecanlanırım, her şey mükemmel olmalı.
Sıcak ve samimi bir ortam yaratmaya çalışırım.
Dinamik bir enerji katarım.
Rahat ve sakin bir ortam tercih ederim.
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Tatlı yaparken en sevdiğin malzeme hangisi?
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Seni en çok mutlu eden şey nedir?
Spor yaparak enerji toplamak.
Kitap okuyarak dinlenmek.
5/8
Sabah kalkar kalkmaz ne yaparsın?
Sosyal medyada gezinirim.
Hızlıca hazırlanırım ve çıkarım.
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Tatil için tercih edeceğin bir destinasyon?
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Bir arkadaş grubunda sen genelde...
Herkesi güldüren kişisin.
Grup ruhunu canlandıran kişisin.
Sessizce dinleyen ve gözlemleyen kişisin.
8/8
Son olarak hayat felsefen ne?