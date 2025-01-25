Kalabalık sofralar için 10 pratik ve doyurucu tarif

1. Girit kabağı dolması

Malzemeler

8 adet Girit kabağı,

1 adet soğan,

1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası,

1,5 su bardağı pirinç,

1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber,

1 tatlı kaşığı kuru nane,

1 tatlı kaşığı kekik,

1 çay kaşığı pul biber,

1 avuç kıyılmış maydanoz,

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ,

1,5 su bardağı su.

Yapılışı:

1.Sıvı yağı geniş bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kavurun. Toz biberi de ekleyip karıştırın.

2.Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip karıştırarak bir dakika kadar kavurun, suyu ve tuzunu ekleyip karıştırın.

3.Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Altını kapatıp maydanoz ve baharatları ekleyip karıştırın. Kabakların sap kısmından 1-2 parmak boyunda birer kapak kesip içlerini bir tatlı kaşığıyla çıkarın.

4.Dolma içini içlerine paylaştırıp kapakları kapatın ve uygun boyutlu bir tencereye dizin. Bir kasede sos malzemelerini çırpın ve tencereye dökün. Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte kabaklar ve pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

2. Nohutlu pilav

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su (400 ml)

1 su bardağı sıcak tavuk suyu (200 ml)

Yapılışı:

1.Pirinçlerimizi ılık ve tuzlu suya alarak 20 dakika kadar bekletelim. Sürenin sonunda pirinçlerimizi yıkayalım.

2.Tenceremize sıvı yağ ve tereyağını alalım. Yağımız eridikten sonra pirinçlerimizi ekleyelim ve kavuralım.

3.Pirincimiz kavrulduktan sonra üzerine tuz, sıcak su ve haşlanmış nohutları ekleyelim ve tenceremizin kapağını kapatalım.

4.Pilavımızı kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte üzeri göz göz oluncaya kadar pişmeye bırakalım.

6.Üzerine kağıt havlu kapatıp tencerenin kapağını da kapatarak 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım.

7.Demlenen pilavımız servise hazır. Yanında ayran ve turşu ile servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun!

3. Bulgur köfteli yeşil mercimek yemeği



Malzemeler

1 su bardağı ince köftelik bulgur

1/2 (yarım) su bardağı irmik

1 su bardağı kaynamış sıcak su

2 dolu yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 er çay kaşığı domates salçası ve biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 er çay kaşığı ucuyla kimyon ve yeni bahar

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

1-2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

6 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1,5 tatlı kaşığı kuru nane

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1.Öncelikle yeşil mercimekler diri kalacak şekilde haşlanır ve süzgeç yardımı ile suyu süzülür.

2.Bulgur köftesi için ince bulguru ve irmiği uygun bir kase içerisine alın.

3.Üzerine sıcak suyu döküp karıştırın, üzerini kapatıp yaklaşık 20 dk kadar bekletin. Süre sonunda yumurta, un, salça, tuz ve baharatları ekleyerek 10 dk boyunca yoğurun. Daha sonra başka bir tabak içerisine az un serpin.

4.Bulgur harcından misketten büyük parçalar kopartıp ellinizi ara ara ıslayıp küçük toplar yuvarlayın.

5.Uygun tencere içersine sıvı yağ̆ ekleyin. Kızdığında yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip 1-2 dk kavurun.Salçaları da ekleyip az daha kavurduktan sonra toz biber ve naneyi ekleyip 2 tur karıştırıp 6 su bardağı soğuk suyu ekleyin.

6.Suyunu ekledikten sonra hafif diri olan yeşil mercimeği de ekleyip su kaynamaya başlayana kadar pişirelim.

7.Yemek fokurdamaya başladığında içerisine tuzunu ekleyelim.

8.Bulgur köftesini de ekleyip ara ara karıştırarak 15-20 dk orta ateşte pişirmeye devam edelim.

9.Yemek piştiğinde ocaktan alınır ve 10-15 dk dinlenme süresinden sonra servis edilir. Afiyet olsun 🤤.

4. Zeytinyağlı biber dolması

Malzemeler

8 adet yeşil dolmalık biber

2 adet domates

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Maydanoz taze nane

Kimyon

Pul biber

Kuru nane

Tuz

Karabiber

Şeker

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Şeker

Karabiber

Zeytinyağı

Yapılışı:

1.Bulguru yıkayıp süzün. Soğanları küçük küp halinde doğrayıp zeytinyağında soteleyin.

2.Salça ilave edip 2 dk kadar kavurun.

3.Domateslerin kenarlarını dolmalara kapak yapmak için ayırıp içlerini rendeleyin.

4.Tavaya ilave edip suyunu çektirin. Bulgur ilave edip biraz kavurun. Biraz su ilave edip çok az pişirin (bulgur diri kalmalı).

5.Tüm kuru baharatları ve şekeri zevkinize göre miktarını ayarlayıp ilave edin. Taze nane ve maydanozu minik minik doğrayıp ilave edin ve karıştırın.

6.Biberlerin sap kısımlarını kesip kenara ayırın. Çekirdeklerini alıp içini harç ile doldurun, domates ile kapatın.

7.Sosu için tüm malzemeleri karıştırın. Tencereye biberleri dik bir şekilde dizin ve yarılarına gelecek şekilde sosunu dökün.

8.Kapağını kapatıp kaynayınca en kısık ateşte 25-30 dk pişirin. Ilık veya soğuk servis edin.

5.Bezelye yemeği

Malzemeler

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet patates

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı taze bezelye

5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Soğanı yemeklik doğrayalım, tencereye aldığımız sıvı yağda pembeleşene kadar kavuralım. Ardından küp küp doğradığımız patatesleri de ekleyerek malzemeler birbiri ile özleşene kadar karıştıralım. Ardından bezelyeleri ve baharatları ekleyelim, tekrar yemeğimizi güzelce karıştıralım. Son olarak yemeğin üzerine çıkacak kadar sıcak suyu ekleyelim. Yemeğimiz kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara kontrol ederek pişmeye bırakalım. Su miktarı az gelirse siz biraz daha ilave edebilirsiniz. Pişen bezelye yemeğimizi ocaktan alalım ve servis edelim. Afiyet olsun…

6. Sebzeli güveç

Malzemeler

1 adet soğan

2 adet patlıcan

2 adet patates

1 adet kabak

3 adet orta boy domates

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2,5 çay bardağı su

Yapılışı:

1.Patlıcanları alacalı bir şekilde soyun ve tuzlu suyun içerisinde acısı çıkana kadar 15 dakika kadar bekletin. Ardından suyunu süzdürün.

2.Patates, soğan, domates ve kabağı da küp küp doğrayın. Patlıcanın suyunu süzüp yıkayın. Tüm sebzeleri bir kabın içerisine aktarın.

3.Bir kaseye suyu, zeytinyağını, baharatları ekleyin ve üstlerine de sarımsakları rendeleyip güzelce karıştırın.

4.Hazırladığınız bu karışımı sebzelerin üstüne gezdirin ve elinizle güzelce harmanlayın.

5.Hazırladığınız sebzeleri bir güveç tenceresine alın ve kapağını da kapadıktan sonra, önceden ısıtılmış 170 derece fırında, yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakın. Afiyet olsun!

7. Hünkar beğendi

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

500g kuşbaşı kuzu eti

1 diş sarımsak

1 adet biber

1 adet domates

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

1,5 su bardağı sıcak su

Beğendi için;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 adet köz patlıcan

Yarım su bardağı Kaşar peyniri

Tuz

Muskat

1 çay bardağı süt

Yapılışı:

1.İlk olarak tavamıza tereyağını alalım ve eritelim. Ardından doğradığımız soğanlarımızı ekleyelim ve biraz kavuralım. Soğanlarımız kavrulduktan sonra etlerimizi ilave edelim ve suyunu çekene kadar pişirelim.

2.Etlerimiz suyunu çektikten sonra doğradığımız biber, domates, salça, tuz ve karabiber ekleyerek karıştıralım. Üzerine sıcak suyumuzu da ilave ederek yaklaşık 30 dakika daha pişmeye bırakalım.

3.Bu sırada bizde beğendimizi hazırlayalım. Beğendi için tavaya tereyağımızı alarak eritelim. Yağımız eridikten sonra unumuzu ilave ederek yakmadan, kokusu çıkana kadar kavuralım.

4.Kavrulan unumuzun üzerine doğradığımız köz patlıcanlarımızı ekleyelim ve patlıcanları ezerek karıştıralım. Daha sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve muskatı ekleyerek peynirlerimiz eriyene kadar beğendimizi karıştırmaya devam edelim.

5.Son olarak sütü de ekleyelim ve karıştırarak beğendimizin sütü çekip toparlanmasını sağlayalım.Ardından ocağı kapatalım ve beğendimizi servis tabağımıza alalım. Beğendimizin üzerine de etlerimizi koyarak servis edelim. Afiyet olsun.

8.Vegan mantı



Malzemeler

4-4,5 su bardağı un,

1,5 su bardağı ılık su,

1 çay kaşığı tuz.

İçi için:

1 su bardağı yeşil mercimek,

1 adet soğan,

1 tatlı kaşığı tuz,

1/2 çay kaşığı karabiber,

1/2 çay kaşığı kimyon.

Üzeri için;

250 g vegan yoğurt,

1 diş sarımsak,

Tuz,

3 yemek kaşığı zeytinyağ,

1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası,

1 tatlı kaşığı toz biber,

1 çay bardağı su,

Sevdiğiniz baharatlar

Hazırlanışı

1.Mercimeği yıkayıp süzün ve bir sos tenceresine alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kapağını kapatın ve hafif diri kalacak şekilde haşlayıp süzün.

2.Su ve tuzu bir karıştırma kabına alın. Unu azar azar ekleyip ele yapışmayan, sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru top haline getirip üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dk kadar dinlendirin.

3.Bu arada soğanı minik minik kıyın. Mercimeği rondoda iri parçalar kalacak şekilde çekin. Mercimek, soğan, tuz, karabiber ve kimyonu iyice karıştırın.

4.Hamuru tekrar yoğurup 4 parçaya bölün. Bir parçasını alıp merdane yardımı ile bıçak sırtı kalınlığında açın. 1'er cm'lik kareler halinde kesin. İçlerine sığacak kadar iç harç koyup uçlarından birleştirerek kapatın ve unladığınız bir tepsiye alın.

5.Tüm topları bu şekilde açın, kesin, doldurun ve kapatın. Eğer taze taze tüketecekseniz bol kaynar suyun içine atın ve mantılar suyun üstüne çıkana kadar pişirin.

6.Sarımsakları ezip yoğurda ekleyin ve az tuz ilavesi ile karıştırın. Yağı kızdırın.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Biberini ekleyip karıştırın ve suyunu ekleyin. Kaynayınca altını kapatın.

7.Mantınızı tabaklara aldıktan sonra üzerlerine sarımsaklı yoğurt ve onun üzerine salçalı sos döküp istediğiniz baharatları serperek servis yapın.

9. Patlıcan kapama



Malzemeler

4 adet patlıcan

500 gram kuşbaşı et

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

1 dış sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, pul biber

2 adet patates

5 yemek kaşığı domates rendesi(konserve kullandım)

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

1.Öncelikle patlıcanları uzunlamasına ve çok kalın olmayacak şekilde dilimleyip acısının çıkması için tuzlu suda bekletiyoruz. Tencereyi ocağa alıp ısıtıyoruz.

Kuşbaşı etleri ilave edip tencerenin kapağını kapatıyoruz.

Ara ara karıştırarak etler suyunu salıp çekince sıvı yağı, biberleri ve soğanı ilave edip kavurmaya başlıyoruz.

2.Ardından salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.

En son baharatlarını da atıp tencerenin kapağını kapatarak biberler ve soğanlar yumuşayana kadar pişiriyoruz.

3.Acısı çıkan patlıcanları yıkayıp kuruluyoruz. Kızgın yağda arkalı önlü patlıcanları kızartıp havlu kağıt serili tabağa alıyoruz. Fazla yağı süzülen patlıcanları yapacağımız kalıba yanyana olacak şekilde kenarlarından biraz sarkıtarak diziyoruz.

4.Patatesleri de enlemesine yine çok kalın olmayacak şekilde dilimleyip çok hafif kızartıyoruz. (isterseniz kızartmayadabilirsiniz o şekilde de gayet güzel pişiyorlar.)

Patatesleri bir sıra olacak şekilde patlıcanların üzerine diziyoruz. Pişen etleride patatesleri üzerine boşaltıp hafif bastırarak yayıyoruz.Domates rendesi ve sıcak suyu etlerin üzerine döküp kalan patatesleride en üste diziyoruz.

5.En son kenardan sarkan patlıcanları yemeğin üzerine doğru kapatarak önceden ısıttığımız 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Pişen yemeği servis edeceğiniz tabağa ters çevirip üzerini süsleyerek servis edebilirsiniz.

10. Mantar şinitzel



Malzemeler

500 g istiridye mantarı,

1 su bardağı un,

1 su bardağı soğuk su,

1 çay kaşığı sarımsak tozu,

1 çay kaşığı soğan tozu,

1 çay kaşığı (tercihen isli) kırmızı toz biber,

Tuz,

1,5 su bardağı galeta unu,

Kızartmak için 2 su bardağı sıvı yağ.

Yapılışı:

1.Un, sarımsak tozu, soğan tozu, toz biber ve tuzu bir kasede karıştırın.

2.Suyu ekleyip çırpın.

3.Yağı küçük ve derin bir sos tenceresinde kızdırın.

4.Mantarları önce baharatlı harca, ardından galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın.