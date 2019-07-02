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Aksan öğrenmek için Mardin’e gittiler

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SİNEMA TV  | 02.07.2019 09:27 | Son Güncelleme

“Bir Güneydoğu Komedisi” olarak lanse edilen Muhteşem Üçlü sinema filminin oyuncuları, aksan öğrenmek için çekimden önce Mardin’e gittiler.

Aksan öğrenmek için Mardin’e gittiler

“Bir Güneydoğu Komedisi” olaral lanse edilen Muhteşem Üçlü sinema filminin oyuncuları, çekim yapılacak yerleri tanımak ve yöre halkı ile bilgi alışverişi yapmak için çekimlerden bir hafta önce Midyat ilçesine gitti.

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Yapımcılığını ÖK Yapım adına Ömer Kaya’nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Mahmut Kaptan’ın oturduğu, İhsan Aydın’ın kaleme aldığı Muhteşem Üçlü filminin oyuncuları Mardin’e özgü aksanı oturtmak ve yöreyi yakından tanımak için film çekimlerinden bir hafta önce Mardin’e giderek yöre halkıyla sık sık konuşma konusunda görüş alışverişinden bulundu.

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İnsan ilişkilerinin yozlaşmadığı, birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananların komedi olarak beyazperdeye aktarıldığı Muhteşem Üçlü filminde ünlü oyuncu Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras ve Kemal Zeydan rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muhteşem Üçlü Kemal Uçar Deniz Gürzümar Burak Alkaş Aybike Turan Bengi İdil Uras Kemal Zeydan

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