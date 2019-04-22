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Aksaray'da 4 flamingo öldürüldü

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YAŞAM  | 22.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

Aksaray'da avlanması yasak olan flamingolara ateş edildiği ihbarını alan ekipler olay yerine gittiğinde 2 flamingonun telef olduğunu belirledi. Yaralı halde bulunan 2 flamingo ise Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldüğü sırada öldü.

Aksaray'da 4 flamingo öldürüldü

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Hamidiye Sazlığı'na yumurtlamak için gelen ve avlanması yasak olan flamingolara tüfekle ateş edildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine sazlık alana giden ekipler kimliği belirlenemeyen kişiler arafından tüfekle ateş edilen 2 flamingonun telef olduğunu belirledi. Yaralı halde bulunan 2 flamingo ise Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldüğü sırada öldü. Ekipler, flamingoları öldüren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray flamingo

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bU YAMYAMLARI EN AZ 10 SENE YATRMAK LAZIM KODESTE BAŞKA DİLDEN ANLADIKLAIR YOK. YASAK NEDİR BİLMEZLER İLLA Kİ CEZA
Cahilliğinizde boğulun.
biri neden filamingoya ateş ya? bunu izahı yok, yok...
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