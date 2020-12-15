İç Anadolu Bölgesinin görece küçük illerinden biri olarak kabul edilebilecek Aksaray, son derece köklü tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkat çeken bir bölgedir. Yakın denebilecek bir zamanda il statüsüne geçmiş olan Aksaray şehri, bu tarihten önce Niğde'nin bir ilçesi konumundaydı. Günümüz itibarı ile yalnızca 7 ilçesi bulunan il, küçük sayılabilecek şehirlerimizden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Aksaray nerede, ne zaman il oldu, nüfusu kaç?" gibi soruların detaylı cevaplarını bulabilirsiniz.

Aksaray Nerede Bulunur?

Aksaray, İç Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden biridir. Konumu bakımından bir köprü niteliğinde olan şehir, Orta Anadolu ile güney bölgelerini birbirine bağlayan bir noktadır. Başkentimiz Ankara'nın hemen güney doğusunda yer alan şehrin doğusunda Nevşehir, kuzey doğusunda Kırşehir, güneydoğusunda Niğde ve batısında ise Konya yer alır.

Nitekim bu sayılan illere bakıldığında da şehrin pek çok bölgeyle bir bağlantı noktası oluşturduğu görülebilir. Öyle ki pek çok uzun yola giden aracın geçiş ya da durak noktası olan şehrin il statüsü kazanması da bulunduğu bu konumla ilgilidir. Ayrıca şehrin doğu tarafında meşhur ve tarihi Kapadokya bölgesi de vardır. Buna ek olarak Ihlara Vadisini de sınırları içerisinde barındıran il, turistik açıdan da önemli bir konumdadır.