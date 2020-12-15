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Aksaray nerede, ne zaman il oldu, nüfusu kaç?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 17:16 | Son Güncelleme:
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Aksaray nerede, ne zaman il oldu, nüfusu kaç?

İçindekiler

  • Aksaray Nerede Bulunur?
  • Aksaray'da Nerede Ne Yenir?
  • Aksaray Ihlara Vadisi Nerede?
  • Aksaray Konya Arası Kaç Km?
  • Aksaray Ne Zaman İl Oldu?
  • Aksaray'ın Nüfusu Kaçtır?

Türkiye'nin sonradan il olan ilk ilçesi Aksaray, ülkemizin 68'inci ilidir. Milattan önce 7000'li yıllara kadar uzanan tarihiyle Aksaray önemli tarihi ve kültürel şehirlerden biridir. İç Anadolu Bölgesinde bulunan il, ülkemizin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü ile de yan yanadır. İşte "Aksaray nerede, ne zaman il oldu, nüfusu kaç?" gibi soruların cevabı...

İç Anadolu Bölgesinin görece küçük illerinden biri olarak kabul edilebilecek Aksaray, son derece köklü tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkat çeken bir bölgedir. Yakın denebilecek bir zamanda il statüsüne geçmiş olan Aksaray şehri, bu tarihten önce Niğde'nin bir ilçesi konumundaydı. Günümüz itibarı ile yalnızca 7 ilçesi bulunan il, küçük sayılabilecek şehirlerimizden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Aksaray nerede, ne zaman il oldu, nüfusu kaç?" gibi soruların detaylı cevaplarını bulabilirsiniz.

Aksaray Nerede Bulunur?

Aksaray, İç Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden biridir. Konumu bakımından bir köprü niteliğinde olan şehir, Orta Anadolu ile güney bölgelerini birbirine bağlayan bir noktadır. Başkentimiz Ankara'nın hemen güney doğusunda yer alan şehrin doğusunda Nevşehir, kuzey doğusunda Kırşehir, güneydoğusunda Niğde ve batısında ise Konya yer alır.

Nitekim bu sayılan illere bakıldığında da şehrin pek çok bölgeyle bir bağlantı noktası oluşturduğu görülebilir. Öyle ki pek çok uzun yola giden aracın geçiş ya da durak noktası olan şehrin il statüsü kazanması da bulunduğu bu konumla ilgilidir. Ayrıca şehrin doğu tarafında meşhur ve tarihi Kapadokya bölgesi de vardır. Buna ek olarak Ihlara Vadisini de sınırları içerisinde barındıran il, turistik açıdan da önemli bir konumdadır.

Aksaray'da Nerede Ne Yenir?

Geçmişten bugüne pek çok medeniyetin beşiği olan Aksaray, bu medeniyetlerden kalan izleri günümüze taşımıştır. Bu doğrultuda şehrin, yöreye özgü geleneksel lezzetleriyle de gerek yerli gerekse de yabancı turistlerin dikkatini çektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Zengin bir mutfağa sahip olan şehirde hem sebze hem de türü tariflerin hazırlandığı mutfak kültürlerine rastlamak mümkündür.

  • Aksaray'a gittiğinizde yemek yemeniz gereken mekanlardan biri şüphesiz Has Döner'dir. Aksaray Merkez'de ana şubesi bulunan restoranın, Sanayi, Çarşı, Yol Boyu ve 40 Metre gibi şehrin farklı bölgelerinde de şubeleri mevcuttur.
  • Ağaçlı Restoran, turistlerin odak merkezi haline gelmiş restoranlardan biridir. Ihlara Vadisinde bulunan Ağaçlı Restoran dünya mutfağına hakim son derece geniş bir menüye sahiptir.
  • Ihlara Vadisinin bir diğer turist çeken restoranı ise Aslan Restaurant'tır. Son derece otantik bir tasarıma da sahip olan Aslan Restaurant Aksaray'a gittiğinizde uğramanız gereken yerler arasındadır.

Aksaray Ihlara Vadisi Nerede?

Ihlara Vadisi, Aksaray'ın şüphesiz en dikkat çekici turistik bölgelerinden biridir. Vadi, Aksaray şehrinin Güzelyurt ilçesine bağlı bir bölgedir. Aksaray - Nevşehir yoluna girdikten sonra yaklaşık 10 kilometre ileride bulunan sapağa girdiğinizde Ihlara Vadisine ulaşabilirsiniz. Aksaray'ın merkezine 40 kilometrelik bir uzaklıkta bulunan vadiye gidebilmek için, eğer kendi aracınız yoksa araç kiralamanın en pratik çözüm olduğunu söylemek mümkündür.

Aksaray Konya Arası Kaç Km?

Aksaray ve Konya illerinin arası, şehir merkezleri esas alındığında yaklaşık 150 kilometredir. Araçla yaklaşık bir buçuk kadar sürecek olan bu mesafe, 10 litre civarında yakıt tüketmenize sebep olacaktır.

Aksaray Ne Zaman İl Oldu?

Aksaray, 3578 sayılı kanun ile 15 Haziran 1989 tarihinde Niğde'den ayrılarak il statüsü kazandı. Ancak şunu da hatırlatmak gerekir ki şehir, cumhuriyetimizin ilk yıllarında da il statüsündeydi. 1933 yılında alınan karar doğrultusunda Niğde'nin bir ilçesine haline gelen Aksaray, 56 yıl sonra yeniden il oldu. Son derece küçük bir il olmasına rağmen Aksaray, gerek pek çok bölgeyi birbirine bağlaması gerekse de turistik bir merkez olması sebebiyle önemli bir bölgedir. Nitekim yeniden il yapılması da daha çok bu işlek niteliğiyle ilgilidir.

Aksaray'ın Nüfusu Kaçtır?

Aksaray nüfusu bakımından son derece küçük illerimizden biridir. Merkezini saymazsak 7 ilçeden oluşan şehrin son sayımlara göre nüfusu 420.000 civarındadır. Şehrin nüfusunun son 3 yılda yaklaşık olarak 15 bin kişi arttığı kanaati hakimdir. Şehirde kilometre başına düşen insan sayısı ise 52 olarak hesaplanmıştır.

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