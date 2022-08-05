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Aksi eş anlamlısı nedir? Aksinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

05.08.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışları farklı, anlamları aynı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Aksi kelimesi de eş anlamı olan bir terimdir. Kullanılacağı cümlenin yapısına, içeriğine göre eş anlamlarını, yerine devredebilir.

Aksi kelimesi, genellikle sıfat olarak isimlerin önünde kullanılan terimlerden biridir. Aksi kelimesinin anlamını ve eş anlamlılarını bulmak için TDK’nin sözlükleri kullanılabilir.

Aksi eş anlamlısı

Aksi kelimesi Arapça ters, yansıma anlamı taşıyan “aks” kelimesinden türetilmiştir. Türetilen aksi kelimesi de özüyle aynı kalarak “ters”, “zıt” vb anlamlar taşımaktadır. Kavram içerik anlamını eş anlamlı kelimeleriyle açıklamaktadır yani aksi kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler aynı zamanda içerik açıklaması olarak da kullanılır.

Aksinin eş anlamlısı

Türk Dil Kurumu’na göre aksinin eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır ve bu sözcükler farklı durum ve isimleri tanıtabilmek için cümlelerde kullanılabilir. Cümlenin içeriğine göre seçilecek eş anlamlı kelimeler anlamı etkiler. En doğru anlamı aktarabilecek sözcüğü seçmek alıcıyı etkilemek açısından önemlidir.

Aksi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Aksi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükten değil sözcüklerden bahsedilebilir. Birden çok eş anlamı bulunan ve cümleye göre seçilmesi gereken aksi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler Türk Dil Kurumu’na göre şu şekilde sıralanabilir;

  • ters,
  • zıt,
  • karşıt,
  • olumsuz,
  • menfi.
    Ayrıca çeşitli başka kaynaklardan da aksi kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkabilecek terimler şunlardır;
    • huysuz,
    • hırçın,
    • inatçı,
    • aykırı,
    • çelişik.

      Aksi kelimesinin eş anlamı

      Aksi kelimesinin belirtildiği gibi birden çok eş anlamı olmasının sebebi, kimi zaman sıfat kimi zaman da zarf olarak kullanılmalarıdır. Dahil oldukları cümlelerde ters, zıt, olumsuz vb. durumları tarif ederken aynı anlamı taşımalarına karşın ufak farklılık içerirler. Bu farkları anlam zenginliğinin bir yansımasıdır.

      Aksinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Huysuz bir adamdı kimseyle anlaşamazdı.
  • İnatçı bir çocuktu, kendi isteğinden başka bir şey dinlemezdi.
  • Ters yola girdiği için epey geç kaldı.
  • Aldığı olumsuz cevaplar onun hevesini kaçırdı.
  • Karşıt görüşleri her zaman saygıyla dinler, doğruluk payları olabileceğini düşünürdü.
  • Çoğunluğa kıyasla aykırı fikirleri vardı bu sebeple çabuk benimsenmezdi.
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