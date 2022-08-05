Aksi eş anlamlısı nedir? Aksinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aksi kelimesi, genellikle sıfat olarak isimlerin önünde kullanılan terimlerden biridir. Aksi kelimesinin anlamını ve eş anlamlılarını bulmak için TDK’nin sözlükleri kullanılabilir.

Aksi eş anlamlısı

Aksi kelimesi Arapça ters, yansıma anlamı taşıyan “aks” kelimesinden türetilmiştir. Türetilen aksi kelimesi de özüyle aynı kalarak “ters”, “zıt” vb anlamlar taşımaktadır. Kavram içerik anlamını eş anlamlı kelimeleriyle açıklamaktadır yani aksi kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler aynı zamanda içerik açıklaması olarak da kullanılır.

Aksinin eş anlamlısı

Türk Dil Kurumu’na göre aksinin eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır ve bu sözcükler farklı durum ve isimleri tanıtabilmek için cümlelerde kullanılabilir. Cümlenin içeriğine göre seçilecek eş anlamlı kelimeler anlamı etkiler. En doğru anlamı aktarabilecek sözcüğü seçmek alıcıyı etkilemek açısından önemlidir.

Aksi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Aksi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükten değil sözcüklerden bahsedilebilir. Birden çok eş anlamı bulunan ve cümleye göre seçilmesi gereken aksi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler Türk Dil Kurumu’na göre şu şekilde sıralanabilir;