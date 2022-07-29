Âdet eş anlamlısı nedir? Âdetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Okunuşu ve yazılışı adet sözcüğünden biraz farklı olsa da âdet kelimesi, çok farklı bir anlama sahiptir. Bir toplumun en önemli kültürel mirasları olan görenekler anlamına geldiği gibi pek çok kişinin sahip olduğu alışkanlıkları ifade etmek için de kullanılan bir sözcüktür. Ayrıca halk arasında kadınların regl dönemlerini belirten bir başka farklı anlamı da vardır. Bu anlamların miktar belirten bir sözcük olan adet kelimesiyle karıştırılmaması için eş anlamlı diğer sözcükleri kullanmak da anlatımı anlaşılır hale getirir.

Âdet Eş Anlamlısı Nedir?

Âdet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler 8 tanedir. Bu sözcükler şu şekilde sıralanabilir: görenek, örf, adap, töre, alışkanlık, alışkı, tabiat, regl.

“Âdet nedir?” diye sorulunca ilk akla gelen cevap günlük hayatta sıkça kullanılan görenektir. Bu sebeple ilk akla gelen âdet eş anlamlısı görenektir. Bu anlama sahip olması sebebiyle âdetin eş anlamlısı olan diğer kelimeler örf, adap, töre sözcükleridir.

Günlük hayatta bir şeye alışmış olma durumu anlamına gelen âdetin eş anlamlısı olan diğer sözcüklerde alışkanlık ve alışkıdır. Alışkanlık ve alışkının aynı anlamları karşılıyor olması eş anlamlı olarak kolayca birbirleri yerine kullanımına fırsat sunmaktadır.

Âdet kelimesinin eş anlamlısı olan bir başka sözcük tabiattır. Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılırlarsa anlam bozukluğuna sebep olmaz.

Son olarak kadınların özel günlerini ifade eden regl sözcüğüyle de eş anlamlıdır. Günlük hayatta kadınlar tarafından periyod dönemlerini belirtmek için kullanılır.

Âdetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Âdetin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: