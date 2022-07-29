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Âdet eş anlamlısı nedir? Âdetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

28.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan şapkalı a harfi, bir kelimenin farklı anlamlar kazanmasını sağlayabilir. “Adet” ve “Âdet” sözcükleri aynı yazılmış gibi görünmelerine rağmen farklı anlamlara sahiptirler. Bu karışıklığı önlemek için âdet sözcüğünün eş anlamlı kelimelerini kullanmak yararlı olabilir. Âdet eş anlamlısı nedir? Âdetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Âdet eş anlamlısı nedir? Âdetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Okunuşu ve yazılışı adet sözcüğünden biraz farklı olsa da âdet kelimesi, çok farklı bir anlama sahiptir. Bir toplumun en önemli kültürel mirasları olan görenekler anlamına geldiği gibi pek çok kişinin sahip olduğu alışkanlıkları ifade etmek için de kullanılan bir sözcüktür. Ayrıca halk arasında kadınların regl dönemlerini belirten bir başka farklı anlamı da vardır. Bu anlamların miktar belirten bir sözcük olan adet kelimesiyle karıştırılmaması için eş anlamlı diğer sözcükleri kullanmak da anlatımı anlaşılır hale getirir.

Âdet Eş Anlamlısı Nedir?

Âdet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler 8 tanedir. Bu sözcükler şu şekilde sıralanabilir: görenek, örf, adap, töre, alışkanlık, alışkı, tabiat, regl.

“Âdet nedir?” diye sorulunca ilk akla gelen cevap günlük hayatta sıkça kullanılan görenektir. Bu sebeple ilk akla gelen âdet eş anlamlısı görenektir. Bu anlama sahip olması sebebiyle âdetin eş anlamlısı olan diğer kelimeler örf, adap, töre sözcükleridir.

Günlük hayatta bir şeye alışmış olma durumu anlamına gelen âdetin eş anlamlısı olan diğer sözcüklerde alışkanlık ve alışkıdır. Alışkanlık ve alışkının aynı anlamları karşılıyor olması eş anlamlı olarak kolayca birbirleri yerine kullanımına fırsat sunmaktadır.

Âdet kelimesinin eş anlamlısı olan bir başka sözcük tabiattır. Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılırlarsa anlam bozukluğuna sebep olmaz.

Son olarak kadınların özel günlerini ifade eden regl sözcüğüyle de eş anlamlıdır. Günlük hayatta kadınlar tarafından periyod dönemlerini belirtmek için kullanılır.

Âdetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Âdetin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Türk görenekleri yüzyıllardır bu küçük kasaba önemini koruyordu.
  • Küçük kız ödevlerini yaparken örfler konusunda büyükannesinden yardım almıştı.
  • Ailesinden aldığı adap onu çevresindekiler tarafından takdir edilmesini sağlıyordu.
  • Töre ’ye göre eve gelen misafirin hoşnut edilerek evden ayrılması önemli bir değerdir.
  • Her misafirliğe gittiği evde çam sakızı çoban armağanı diye bahsettiği hediyeleri takdim etmek dedesinden öğrendiği bir alışkanlıktı.
  • Suyu oyu oturarak içmesi annesinden gördüğü bir alışkıydı.
  • Her ihtiyaç duyanın yardımına koşmak onun tabiatı.
  • Regl olduğunda hiçbir şey yapmadan sabahtan akşama kadar yatakta durmak istiyordu.

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