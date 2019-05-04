Mynet Trend

Aksu Deresi ve çevresinde ilkbahar güzelliği

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 04.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü mevkisinde bulunan Aksu Deresi, ilkbahar mevsiminde oluşan doğal güzellikleriyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Aksu Deresi ve çevresinde ilkbahar güzelliği

İlkbahar ve yaz mevsiminde Munzur Dağları'ndaki su kaynaklarıyla beslenen ve diğer aylarda tamamen kuruyan dere, havaların ısınmasına bağlı karların erimesi ve yağmurun ardından yeniden coşkuyla akmaya başladı.

20190504_2_36294328_44173085_Web

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Güneykonak köyü mevkisinde yer alan ve yörenin önde gelen rekreasyon alanlarından olan dere hem coşkuyla akan suları hem de çevresindeki doğal güzellikleri ile görenleri büyülüyor.

20190504_2_36294328_44173086_Web

Meşe ormanları, küçük ırmaklar, yemyeşil düzlüklerde açan çiçekler ve mağaralar ile doğa sporlarına uygun olan yöre ve Aksu Deresi, bozulmamış doğası ve dokusuyla eşsiz güzellikler sunuyor.

20190504_2_36294328_44173087_Web

Bölgede bu güzelliklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise dere yatağını günübirlik ziyaret ederek, hem piknik yapıyor hem de bisiklet sürerek keyifli vakit geçiriyor.

20190504_2_36294328_44173088_Web

İlçe sakinlerinden Özkan Aktimur, Aksu Deresi ve çevresinin vakit geçirmek için ideal alana sahip olduğunu belirtti.

20190504_2_36294328_44173089_Web

Derenin bahar ve yaz aylarında başka güzel olduğunu anlatan Aktimur, "Bu bölgede baharda çiçekler açıyor, doğa yeşilleniyor ve rengarenk oluyor. Yaz aylarında ise sıcak havalarda vatandaşlar bu derenin soğuk sularında yüzmenin keyfini çıkarıyor. Ben de ilk kez dere yatağında bisiklet sürdüm. Gayet güzel ve keyif vericiydi. Doğaseverlerin gelip, burayı görmesini ve burada kamp yapmasını tavsiye ederim." dedi.

20190504_2_36294328_44173090_Web

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyorBeçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor
Su debisi yükseldi, adalar yüzmeye başladıSu debisi yükseldi, adalar yüzmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli ovacık

En Çok Okunan Trend Haberler

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

38 ton Türk domatesini geri gönderdi

38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor

Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor

Su debisi yükseldi, adalar yüzmeye başladı

Su debisi yükseldi, adalar yüzmeye başladı

Mermerli Plajı, turistlerle doldu

Mermerli Plajı, turistlerle doldu

Ayvalık'ın gizli cenneti

Ayvalık'ın gizli cenneti

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

Kakava-Hıdrellez Şenliklerine çalgılı davet

Kakava-Hıdrellez Şenliklerine çalgılı davet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.