Aksu Deresi ve çevresinde ilkbahar güzelliği

İlkbahar ve yaz mevsiminde Munzur Dağları'ndaki su kaynaklarıyla beslenen ve diğer aylarda tamamen kuruyan dere, havaların ısınmasına bağlı karların erimesi ve yağmurun ardından yeniden coşkuyla akmaya başladı.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Güneykonak köyü mevkisinde yer alan ve yörenin önde gelen rekreasyon alanlarından olan dere hem coşkuyla akan suları hem de çevresindeki doğal güzellikleri ile görenleri büyülüyor.

Meşe ormanları, küçük ırmaklar, yemyeşil düzlüklerde açan çiçekler ve mağaralar ile doğa sporlarına uygun olan yöre ve Aksu Deresi, bozulmamış doğası ve dokusuyla eşsiz güzellikler sunuyor.

Bölgede bu güzelliklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise dere yatağını günübirlik ziyaret ederek, hem piknik yapıyor hem de bisiklet sürerek keyifli vakit geçiriyor.

İlçe sakinlerinden Özkan Aktimur, Aksu Deresi ve çevresinin vakit geçirmek için ideal alana sahip olduğunu belirtti.

Derenin bahar ve yaz aylarında başka güzel olduğunu anlatan Aktimur, "Bu bölgede baharda çiçekler açıyor, doğa yeşilleniyor ve rengarenk oluyor. Yaz aylarında ise sıcak havalarda vatandaşlar bu derenin soğuk sularında yüzmenin keyfini çıkarıyor. Ben de ilk kez dere yatağında bisiklet sürdüm. Gayet güzel ve keyif vericiydi. Doğaseverlerin gelip, burayı görmesini ve burada kamp yapmasını tavsiye ederim." dedi.





