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Milyonlarca kişi tehlikede: Dünyanın gözü burada! Suya gömülecek 5 şehir açıklandı

Yükselen deniz seviyesi, kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ve yoğun yapılaşma dünyanın birçok büyük kentini tehdit ediyor. Bazı şehirlerde zemin her yıl santimetrelerce alçalırken su baskını riski de giderek büyüyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı bu kentlerde geleceğe ilişkin endişeler artıyor.

Milyonlarca kişi tehlikede: Dünyanın gözü burada! Suya gömülecek 5 şehir açıklandı
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan şehirler, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin etkisiyle ciddi risklerle karşı karşıya. Venedik'ten Jakarta'ya uzanan bu tabloda bazı kentlerde deniz seviyesi yükselirken bazılarında yeraltı sularının aşırı kullanılması zeminin çökmesine neden oluyor. İşte batma ve su baskını riskiyle karşı karşıya olan 5 şehir...

Milyonlarca kişi tehlikede: Dünyanın gözü burada! Suya gömülecek 5 şehir açıklandı 1

5. VENEDİK: SULARLA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

İtalya'nın simge kentlerinden Venedik, kanalları ve tarihi yapılarıyla tanınıyor. Ancak denizle iç içe kurulan şehir, yükselen deniz seviyesi ve zemin hareketleri nedeniyle uzun yıllardır risk altında.

Ahşap kazıklar üzerine inşa edilen yapıların bulunduğu kentte yılda yaklaşık 1-2 milimetrelik zemin çökmesi yaşandığı belirtiliyor. Deniz seviyesindeki yükseliş ve gelgitler de su baskınlarını artırıyor.

Özellikle yüksek gelgit dönemlerinde tarihi meydanlar ve sokaklar sular altında kalabiliyor. Kentte su baskınlarını önlemek amacıyla bariyer sistemleri kullanılsa da iklim değişikliği uzun vadeli bir tehdit oluşturuyor.

Milyonlarca kişi tehlikede: Dünyanın gözü burada! Suya gömülecek 5 şehir açıklandı 2

4. DAKKA: YILDA 12 MİLİMETRE ÇÖKÜYOR

Bangladeş'in başkenti Dakka, hızlı nüfus artışı ve kontrolsüz şehirleşmenin etkisi altında. Yaklaşık 36 milyon kişinin yaşadığı metropol bölgesinde artan su ihtiyacını karşılamak için yeraltı sularının yoğun şekilde kullanılması, zemin çökmesi riskini artırıyor.

Yeraltı sularının aşırı çekilmesi, toprağın sıkışmasına ve yüzeyin alçalmasına neden olabiliyor. Bazı ölçümlerde yıllık zemin çökmesinin 12 milimetreye ulaştığı belirtiliyor.

Deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağışlar ve nehir taşkınları da Dakka'daki riski büyütüyor. 2050 yılına kadar milyonlarca kişinin iklim kaynaklı göçle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

Milyonlarca kişi tehlikede: Dünyanın gözü burada! Suya gömülecek 5 şehir açıklandı 3

3. BANGKOK: YILDA 2 SANTİMETRE BATIYOR

Tayland'ın başkenti Bangkok, yumuşak kil tabakalarının bulunduğu alçak bir delta üzerinde yer alıyor. Yoğun yapılaşma ve yeraltı sularının aşırı kullanılması, kentte zemin çökmesini önemli bir sorun haline getiriyor.

Bazı bölgelerde zeminin yılda yaklaşık 2 santimetre çöktüğü aktarılıyor. Binaların ağırlığı ve yeraltı suyu seviyesindeki değişimler de zeminin sıkışmasına neden oluyor.

Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte su baskını riski de artıyor. Bangkok'un bazı bölümlerinin 2030 yılına kadar yüzde 40'ının su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor.

Milyonlarca kişi tehlikede: Dünyanın gözü burada! Suya gömülecek 5 şehir açıklandı 4

2. MEXİCO CİTY: ZEMİN YILDA 24 SANTİMETRE ÇÖKÜYOR

Meksika'nın başkenti Mexico City, geçmişte göllerle kaplı bir havzanın üzerine kuruldu. Kentin büyük bölümündeki yumuşak zemin, yeraltı sularının yoğun şekilde çekilmesi nedeniyle zamanla sıkışıyor.

Bazı bölgelerde yıllık zemin çökmesinin 24 santimetreye kadar ulaştığı bildiriliyor. Bu durum yolları, binaları, su şebekelerini ve kanalizasyon sistemlerini tehdit ediyor.

Yoğun nüfusun su ihtiyacını karşılamak için yeraltı kaynaklarından yararlanılması, zemindeki çöküşün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Milyonlarca kişi tehlikede: Dünyanın gözü burada! Suya gömülecek 5 şehir açıklandı 5

1. JAKARTA: KUZEY KESİMLERİ 10 YILDA 2,5 METRE ÇÖKTÜ

Endonezya'nın başkenti Jakarta, zemin çökmesi bakımından dünyanın en riskli büyük kentleri arasında yer alıyor. Özellikle kuzey kesimlerinde yaşanan çökme, yükselen deniz seviyesi ve kıyı taşkınlarıyla birleşerek ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Jakarta'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde son 10 yılda yaklaşık 2,5 metrelik zemin çökmesi yaşandığı belirtiliyor. Yeraltı sularının aşırı kullanılması, yoğun yapılaşma ve kentin alçak kıyı konumu bu tablonun başlıca nedenleri arasında bulunuyor.

Yaşanan riskler nedeniyle Endonezya hükümeti yeni başkent Nusantara'yı Borneo Adası'nda inşa etmeye başladı. Yaklaşık 33 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında başkentin taşınması planlanıyor. Jakarta'nın kuzeyindeki bazı bölgelerin 2050 yılına kadar ciddi su baskını tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

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