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Aktardaki gizli afrodizyak: Kakule

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Doğal bir afrodizyak kaynağı olan kakule, alternatif tıpta kullanılan en özel baharat türlerinden biridir. Çeşitli yemek ve içeceklerde kullanılabilen bu mucize baharat, şifasıyla herkesi şaşırtıyor

Aktardaki gizli afrodizyak: Kakule

Kakule, özellikle erkeklerde iktidarsızlık, ereksiyon sorunu ve erken boşalma gibi cinsel bazlı sorunların tedavisinde alternatif tıpta son derece yaygın olarak kullanılır.

kakule

Kökeni Hindistan’a kadar dayanan bu mucizevi bitki Asya’nın çoğu yerinde de üretilir. Yemeklerde ve tatlılarda tercih edildiği gibi içeceklere de eklenebilir. Örneğin kakule çayı Hindistan’da çok yaygındır ve cinsel gücü yerine getirmek için kullanılır.

Alternatif Çin tıbbında yer alan kakule ayrıca; akciğer rahatsızlıkları, diş eti hastalıkları, boğaz problemleri, böbrek taşları, akciğer tıkanıklığı, tüberküloz, mide bağırsak sorunları için ve zehirlenmelere karşı panzehir olarak kullanılmıştır. Günümüzde de bu rahatsızlıkların giderilmesinde hala kullanılır. Toz şeklinde olan baharatı ve çayı bu hastalıklar için yaygın kullanımdır.

Ayrıca kakulenin:

kakulee

100 gramında; 300 kalori, 68 gr karbonhidrat, 11 gr protein, 28 gr lif bulunur. Kolesterol oranı sıfırdır. Niasin, piridoksin, riboflavin, tiamin, A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, bakır, demir, manganez, magnezyum, fosfor, ve çinko içerir.

Nasıl kullanılır?

Her zaman içtiğiniz siyah çayın içine de bir miktar ekleyebilirsiniz. Bu hem çaya aromaik bir tat verecek hem de kakulenin faydalarını alabilirsiniz. Bunun için demleyeceğiniz çaya 4-5 tane kakule atmanız yeterlidir.

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