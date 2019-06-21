Aktardaki gizli afrodizyak: Kakule

Kakule, özellikle erkeklerde iktidarsızlık, ereksiyon sorunu ve erken boşalma gibi cinsel bazlı sorunların tedavisinde alternatif tıpta son derece yaygın olarak kullanılır.

Kökeni Hindistan’a kadar dayanan bu mucizevi bitki Asya’nın çoğu yerinde de üretilir. Yemeklerde ve tatlılarda tercih edildiği gibi içeceklere de eklenebilir. Örneğin kakule çayı Hindistan’da çok yaygındır ve cinsel gücü yerine getirmek için kullanılır.

Alternatif Çin tıbbında yer alan kakule ayrıca; akciğer rahatsızlıkları, diş eti hastalıkları, boğaz problemleri, böbrek taşları, akciğer tıkanıklığı, tüberküloz, mide bağırsak sorunları için ve zehirlenmelere karşı panzehir olarak kullanılmıştır. Günümüzde de bu rahatsızlıkların giderilmesinde hala kullanılır. Toz şeklinde olan baharatı ve çayı bu hastalıklar için yaygın kullanımdır.

Ayrıca kakulenin:

100 gramında; 300 kalori, 68 gr karbonhidrat, 11 gr protein, 28 gr lif bulunur. Kolesterol oranı sıfırdır. Niasin, piridoksin, riboflavin, tiamin, A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, bakır, demir, manganez, magnezyum, fosfor, ve çinko içerir.

Nasıl kullanılır?

Her zaman içtiğiniz siyah çayın içine de bir miktar ekleyebilirsiniz. Bu hem çaya aromaik bir tat verecek hem de kakulenin faydalarını alabilirsiniz. Bunun için demleyeceğiniz çaya 4-5 tane kakule atmanız yeterlidir.

