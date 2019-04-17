Aktarlarda saklı kalmış mucize! Öksürükten iltihaplanmaya kadar şifa dağıtıyor

Bal renginde ve kıvamında olup keskin kokusuyla birçok hastalığa şifa olan çam sakızı, en çok mide dostu olarak kullanılıyor.

Genellikle köknar ve ladin ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu ise 20 liradan satılıyor.

Yozgat’ta yıllardır aktarlık mesleğiyle uğraşan Murat Ursavaş, çam sakızının faydaları hakkında bilgi vererek “Solunum yolu hastalıklarına karşı etkili olan çam sakızı, akciğeri iltihaplarına ve öksürüğe karşı fayda sağlıyor. Sesi açıyor ve mideye kuvvet veriyor, hazımsızlığı gideriyor. İdrar yollarındaki hastalıklara karşı fayda sağlıyor. Düzenli çiğnendiğinde diş etlerini geliştiriyor ve basur tedavisinde kullanılıyor. Faydasını bilen vatandaşlar çam sakızına büyük ilgi gösteriyor. Çam sakızının kilosu 20 ila 30 TL arasında değişiyor” dedi.

