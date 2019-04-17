YEMEK

Aktarlarda saklı kalmış mucize! Öksürükten iltihaplanmaya kadar şifa dağıtıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Aktarlarda şifa amaçlı satılan ‘çam sakızı’ öksürük, şeker, iltihaplanma ve mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa deva oluyor.

Aktarlarda saklı kalmış mucize! Öksürükten iltihaplanmaya kadar şifa dağıtıyor

Bal renginde ve kıvamında olup keskin kokusuyla birçok hastalığa şifa olan çam sakızı, en çok mide dostu olarak kullanılıyor.

çam sakızı2

Genellikle köknar ve ladin ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu ise 20 liradan satılıyor.

çam sakızı3

Yozgat’ta yıllardır aktarlık mesleğiyle uğraşan Murat Ursavaş, çam sakızının faydaları hakkında bilgi vererek “Solunum yolu hastalıklarına karşı etkili olan çam sakızı, akciğeri iltihaplarına ve öksürüğe karşı fayda sağlıyor. Sesi açıyor ve mideye kuvvet veriyor, hazımsızlığı gideriyor. İdrar yollarındaki hastalıklara karşı fayda sağlıyor. Düzenli çiğnendiğinde diş etlerini geliştiriyor ve basur tedavisinde kullanılıyor. Faydasını bilen vatandaşlar çam sakızına büyük ilgi gösteriyor. Çam sakızının kilosu 20 ila 30 TL arasında değişiyor” dedi.

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Ömrünün bir çoğunu sadece iki sebzeyi yiyerek geçirdiÖmrünün bir çoğunu sadece iki sebzeyi yiyerek geçirdi
Suyu bu şekilde tüketmek ölüme götürüyor!Suyu bu şekilde tüketmek ölüme götürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çam sakızı faydaları çam sakızı neye iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Usta ses sanatçısı hayatını kaybetti!

Usta ses sanatçısı hayatını kaybetti!

Aleyna Tilki'nin yazdığı Kelebek şiiri sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki'nin yazdığı Kelebek şiiri sosyal medyayı salladı!

İki eltinin tek ortak noktası!

İki eltinin tek ortak noktası!

Tatil bitti eve döndü!

Tatil bitti eve döndü!

Damat adayından itiraf geldi...

Damat adayından itiraf geldi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
inanmayın şöyle şeylere bu kadar çok şifalı etkili bir olsa 20 liraya satılır mı hele şu zamanda. diyelim şifalı kimse farkında değil reflüden şekere her derde deva bunu hastaneler doktorlar ilaç firmaları farketmemiş kullanmıyor. ama aktar mehmet amca çağın hastalığını bir tutam çam sakızıyla bitiriyor. öyleyse Gastroenteroloji uzmanları versin bundan herkes şifayı kısa yoldan bulsun hemde 20 liraya offf ne tedavi ama
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Unutulan lezzet yeniden keşfedildi! Tadına bakan vazgeçemiyor

Unutulan lezzet yeniden keşfedildi! Tadına bakan vazgeçemiyor

Bütün hayvanların tadına bakan da var çiğ yumurta yiyen de: Tarihin en tuhaf ünlü yemek alışkanlıkları

Ömrünün bir çoğunu sadece iki sebzeyi yiyerek geçirdi

Fazla dozda tüketildiğinde ölüme sürükleyen besinler

Suyu bu şekilde tüketmek ölüme götürüyor!

Kan şekerini dengede tutan tarif: Sirkeli yumurta

Haşlanmış yumurtayı bir gece sirkede bekletip yemek o hastalığa çare oluyor!

Bu bilgiler hepimize lazım: Mutfak temizliğinde çığır açtıracak 10 muazzam bilgi

Çöp kovasının içine bir top yağlı pamuk atın ve bekleyin...

Uzmanlar uyardı! Salça yerine domates rendesi kullanırsanız...

Uzmanlar uyardı! Salça yerine domates rendesi kullanırsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.