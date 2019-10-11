Akut gastroenterit nedir? Akut gastroenterit belirtileri nelerdir?

İshal, bununla birlikte bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı gibi şikâyetlerle karşılaşanların mutlaka bir hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, akut gastroenteritin genellikle bir virüs veya bakteri, daha nadir olarak da parazitlere bağlı oluşabileceğini ifade etti.

Uzman Dr. Gür, "Bu hastalık enfeksiyon etkeni içeren dışkı ile temas eden yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle veya etkenle temas etmiş kirli ellerin ağıza temasıyla çok kolay bulaşabilir" dedi.

AKUT GASTROENTERİT NEDİR?

Akut gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihabıdır (enflamasyonudur). Bu hastalıkta ishal ana bulgu olup, ishale bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı eşlik edebilir

SU VE DENİZ ÜRÜNLERİNE DİKKAT!

İçme suları ve kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz ürünlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Gür, “Güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşımın zor olduğu veya kişisel bakımın yetersiz olduğu yerlerde görülme olasılığı ve kişiden kişiye bulaşma riski artmaktadır. Kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz ürünleri de akut gastroenteritler için kaynak olabilir” diye konuştu.