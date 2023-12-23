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Akyazı'da kazanan çıkmadı! Trabzonspor ile RAMS Başakşehir'in karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sona erdi

23.12.2023 20:56 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. Karadeniz ekibi, çıkışını bu maçı da kazanıp sürdürmek istiyordu. Karşılıklı ataklara sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Akyazı'da kazanan çıkmadı! Trabzonspor ile RAMS Başakşehir'in karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sona erdi
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. İki ekibin de mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

PELKAS VE BATISTA MENDY ATTI

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Mücadelede golleri 11. dakikada Başakşehir'i 1-0 öne geçiren Pelkas ve 34. dakikada eşitliği sağlayan Batista Mendy kaydetti.

Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 27'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. RAMS Başakşehir ise puanını 19 yaparak 13. sırada yer aldı.

Trabzonspor bir sonraki lig maçında Ankaragücü'nün konuğu olacak. RAMS Başakşehir ise kendi evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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