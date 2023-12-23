Akyazı'da kazanan çıkmadı! Trabzonspor ile RAMS Başakşehir'in karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sona erdi

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. İki ekibin de mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

PELKAS VE BATISTA MENDY ATTI

Mücadelede golleri 11. dakikada Başakşehir'i 1-0 öne geçiren Pelkas ve 34. dakikada eşitliği sağlayan Batista Mendy kaydetti.

Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 27'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. RAMS Başakşehir ise puanını 19 yaparak 13. sırada yer aldı.

Trabzonspor bir sonraki lig maçında Ankaragücü'nün konuğu olacak. RAMS Başakşehir ise kendi evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.





