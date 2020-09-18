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Al Ahli, Josef ve Beşiktaş'ı FIFA'ya dava etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.09.2020 23:06 | Son Güncelleme

Arabistan temsilcisi Al Ahli, Josef de Souza ve Beşiktaş aleyhine FIFA'da dava açacaklarını duyurdu.

Al Ahli, Josef ve Beşiktaş'ı FIFA'ya dava etti!

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Arabistan kulübü Al Ahli, futbolcuyu ve siyah-beyazlı takım aleyhine FIFA'da dava açacağını açıkladı.

Al Ahli'den yapılan açıklamada, Josef de Souza'nın 1 yıllık daha sözleşmesinin olduğu ve oyuncunun ödemelerinin tamamı yapılmasına rağmen sözleşmesini haksız şekilde feshettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın da illegal şekilde oyuncuyu kadrosuna kattığı ifadesine yer verildi.

josef de souza fifa

JOSEF DE SOUZA'DAN AÇIKLAMA

Josef de Souza, Al Ahli'nin açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi.

Brezilyalı oyuncu, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef kulübü bir amatör yönetiyor. Kulübü çok büyük ancak yönetim küçük" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Arapların Allah’ı yoktur o nedenle beter olmalıdırlar.
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