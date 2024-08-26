Al beni yukarı tiramisu tarifi: Şef Danilo Zanna'nın tiramisu tarifi nasıl yapılır

Al beni yukarı tiramisu tarifi porsiyonluk tatlılardan biri. Enfes tadıyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakan bu tatlının yapımı merak ediliyor. Peki, al beni yukarı tiramisu tatlısı nasıl yapılır?

MALZEMELER 12 adet kedidili bisküvi

85 gr pudra şekeri

50 gr yumurta sarısı

160 gr mascarpone peyniri

160 gr krema

2 şat espresso

1 tatlı kaşığı süt

Üzerini süslemek için;

Kakao