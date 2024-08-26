YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tatlı Tarifleri
    4. Al beni yukarı tiramisu tarifi: Şef Danilo Zanna'nın tiramisu tarifi nasıl yapılır

    Al beni yukarı tiramisu tarifi: Şef Danilo Zanna'nın tiramisu tarifi nasıl yapılır

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.08.2024 13:06
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Al beni yukarı tatlısının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bir çeşit tiramisu olan bu tarif Şef Danilo Zanna'ya ait. MasterChef'te dönem dönem yapılan al beni yukarı tatlısını denemek isteyenler için adım adım tarife aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Al beni yukarı tiramisu tarifi: Şef Danilo Zanna'nın tiramisu tarifi nasıl yapılır
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi dk
    Kalori/Porsiyon -

    Al beni yukarı tiramisu tarifi porsiyonluk tatlılardan biri. Enfes tadıyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakan bu tatlının yapımı merak ediliyor. Peki, al beni yukarı tiramisu tatlısı nasıl yapılır?

    MALZEMELER

    • 12 adet kedidili bisküvi
    • 85 gr pudra şekeri
    • 50 gr yumurta sarısı
    • 160 gr mascarpone peyniri
    • 160 gr krema
    • 2 şat espresso
    • 1 tatlı kaşığı süt
    • Üzerini süslemek için;
    • Kakao

    TARİF

    • Miksere yumurta sarısı ve pudra şekeri koyarak karıştırın.
    • Yumurta sarısı ve pudra şekeri karıştıktan sonra parça parça mascarpone peynirini ekleyin.
    • Daha sonra yavaş yavaş kremayı ilave edin, iyice karıştırın.
    • İyice karıştıktan sonra tel süzgeçten geçirin, tamamen pürüzsüz olmasını sağlayın.
    • Buzdolabında yarım saat dinlendirin.
    • Espresso’yu hazırlayın, içine bir tatlı kaşığı süt ekleyin.
    • Kedidili bisküvileri sütlü ve kahveli karışımla ıslatın, servis tabağına koyun.
    • Hazırladığınız tiramisu kremasını üzerlerine sıkın, diğer kedidillerini de kahveye batırıp üstünü kapatın.
    • Son kata krema sıkın ve kakao tozu serperek servis edin.

    AFİYET OLSUN!
    Önceki İçerik Sonraki İçerik

    Anahtar Kelimeler:
    tiramisu tarifi
    En Çok Okunan Haberler
    Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

    Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

    Flört uygulamasında tanıştığı sevgilisini katletti! Yardım isteyemesin diye...

    Flört uygulamasında tanıştığı sevgilisini katletti! Yardım isteyemesin diye...

    Tatilciler neye uğradığını şaşırdı, panikle kaçıştı!

    Tatilciler neye uğradığını şaşırdı, panikle kaçıştı!

    18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

    18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

    Yediği goller sonrası ağladı! Çakar'dan olay Gökhan Akkan yorumu: Çok tuhaf...

    Yediği goller sonrası ağladı! Çakar'dan olay Gökhan Akkan yorumu: Çok tuhaf...

    Boğaz ve adalar ulaşımına yüzde 40 zam! Açıklama geldi

    Boğaz ve adalar ulaşımına yüzde 40 zam! Açıklama geldi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

    Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

    Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.