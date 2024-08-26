Al beni yukarı tiramisu tarifi: Şef Danilo Zanna'nın tiramisu tarifi nasıl yapılır

Al beni yukarı tatlısının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bir çeşit tiramisu olan bu tarif Şef Danilo Zanna'ya ait. MasterChef'te dönem dönem yapılan al beni yukarı tatlısını denemek isteyenler için adım adım tarife aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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