Al Hilal'den Quaresma'ya 9 milyon Euro'luk teklif

Adı Çin kulüpleriyle anılan Ricardo Quaresma'nın talipleri artıyor. Dünya Kupası'nda attığı fantastik golle futbolseverleri büyüleyen Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'ya ciddi bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki yıldızına Suudi Arabistan ekibi Al Hilal 9 milyon Euro'luk teklif getirdi.
Sporting Lizbon'dan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal ile anlaşan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Quaresma'yı transfer etmek istiyor. A Spor'un haberine göre Jorge Jesus'un talebi üzerine Al-Hilal Kulübü, yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 9 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
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