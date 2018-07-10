Al Hilal'den Quaresma'ya 9 milyon Euro'luk teklif

Adı Çin kulüpleriyle anılan Ricardo Quaresma'nın talipleri artıyor. Dünya Kupası'nda attığı fantastik golle futbolseverleri büyüleyen Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'ya ciddi bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki yıldızına Suudi Arabistan ekibi Al Hilal 9 milyon Euro'luk teklif getirdi.

Sporting Lizbon'dan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal ile anlaşan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Quaresma'yı transfer etmek istiyor. A Spor'un haberine göre Jorge Jesus'un talebi üzerine Al-Hilal Kulübü, yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 9 milyon Euro'luk bir teklif sundu.



