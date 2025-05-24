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'Al-Hilal'le anlaştı' haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Osimhen'in yakın arkadaşından açıklama

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen belirsizliği devam ediyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Osimhen'den gelecek haberlere kilitlenmişken Suudi Arabistan'dan gelen 'Osimhen Al-Hilal ile anlaştı' haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba'dan Osimhen'in durumu hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

'Al-Hilal'le anlaştı' haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Osimhen'in yakın arkadaşından açıklama
Doğukan Akbayır

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakarak 25. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk kutlamaları diğer yandan ise süper yıldız Victor Osimhen'in durumu çok merak ediliyor.

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'AL-HILAL İLE ANLAŞTI' AÇIKLAMASI

Suudi basınında aynı anda servis edilen 'Victor Osimhen ve Al-Hilal anlaşmaya vardı' haberleri, gündeme bomba gibi düşmüştü.

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YAKIN ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA

Haberler, Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba tarafından yalanlandı. Laba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Osimhen hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Laba, yaptığı paylaşımda, "Siz taraftarlar neden her zaman olumsuz haberlerden etkileniyorsunuz? Dün Al Hilal'in yalan haberleri yüzünden öfke ve çöküş yaşandı. Ama bu haber gerçek dışı ve çok az etkileşim aldı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Victor Osimhen
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