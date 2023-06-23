Al Hilal takım uçağı paylaşım rekorları kırdı! "Bu nasıl bir lüks"

Son yıllarda Suudi Arabistan ekipleri yaptığı sansasyonel transferlerle adından sıkça söz ettirirken, sezon başında Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde ise Karim Benzema ve N'golo Kante'de Suudi Arabistan'a transfer olmuşlardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Birçok dünyaca ünlü yıldızın da ismi Suudi ekipleriyle anılırken, Al Hilal'in takım uçağından paylaşılan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü.

"BU NASIL BİR LÜKS"

Bir futbolcunun çekip sosyal medyada paylaştığı görüntülerde ultra lüks takım uçağı görenleri hayrete düşürürken, bazı kullanıcılar "Bu nasıl bir lüks" yorumunda bulundu.



