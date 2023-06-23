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  4. Al Hilal takım uçağı paylaşım rekorları kırdı! "Bu nasıl bir lüks"

Al Hilal takım uçağı paylaşım rekorları kırdı! "Bu nasıl bir lüks"

23.06.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekipleri son dönemde yaptığı yıldız transferiyle futbol dünyasının en çok konuşulan kulüpleri olmayı başarırken, bu kez Al Hilal'in takım uçağı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Son yıllarda Suudi Arabistan ekipleri yaptığı sansasyonel transferlerle adından sıkça söz ettirirken, sezon başında Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde ise Karim Benzema ve N'golo Kante'de Suudi Arabistan'a transfer olmuşlardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Birçok dünyaca ünlü yıldızın da ismi Suudi ekipleriyle anılırken, Al Hilal'in takım uçağından paylaşılan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü.

"BU NASIL BİR LÜKS"

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Bir futbolcunun çekip sosyal medyada paylaştığı görüntülerde ultra lüks takım uçağı görenleri hayrete düşürürken, bazı kullanıcılar "Bu nasıl bir lüks" yorumunda bulundu.


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